कश्मीर में CIK की तड़के बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर से जुड़े ‘व्हाइट-कॉलर आतंकी नेटवर्क’ पर शिकंजा

काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने मंगलवार सुबह श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई एक डॉक्टर से जुड़े संदिग्ध व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच का हिस्सा बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के शिरीन बाग स्थित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के भीतर भी तलाशी चल रही है. अनंतनाग में एक डॉक्टर के घर पर छापा डालकर मोबाइल फोन व डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

हाल के सप्ताहों में डॉक्टर और अन्य पेशेवरों से जुड़े कथित आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ था. जांच एजेंसियों ने इस मॉड्यूल को ‘व्हाइट-कॉलर टेरर' करार दिया है-- यानी ऐसा आतंकी ढांचा जो हथियारों से पहले, बल्कि लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और तकनीकी सहयोग से चलता है.

इसी नेटवर्क की सूचना पर हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 300 किलो आरडीएक्स, एक AK-47 और भारी मात्रा में गोला-बारूद मिलने के बाद एजेंसियां और सतर्क हुई थीं. दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट से इस मॉड्यूल के तार जुड़ने की भी जांच चल रही है.

अभी कई लोकेशनों पर तलाशी जारी है. डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं और फोकस संदिग्ध पेशेवर नेटवर्क पर है. आतंकी संगठनों से कनेक्शन की जांच की जा रही है.

CIK की यह कार्रवाई कश्मीर में चल रही व्यापक आतंक-रोधी जांच का हिस्सा है और अधिक जानकारी का इंतजार है.