CIK ने डॉक्टर और पत्नी को हिरासत में लिया, सोशल मीडिया पर आतंकवादी प्रचार का आरोप

CIK ने कहा कि सभी उपकरणों का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे डिजिटल नेटवर्क और सहयोगियों का पता लगाया जाएगा.

काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया. आरोप है कि उन्होंने अपनी पेशेवर स्थिति का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचार और आतंकवाद का प्रचार करने के लिए किया.

CIK ने बताया कि चार स्थानों पर समन्वित तलाशी ली गई. यह कार्रवाई एनआईए अधिनियम के तहत FIR संख्या 05/2025 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196, 152, 351(2) तथा अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत की गई.

अभियान के दौरान मिली बड़ी जानकारी

हिरासत में लिए गए आरोपी में शाहजादा अख्तर और उनके पति डॉ. उमर फारूक भट (SMHS अस्पताल, श्रीनगर में कार्यरत) शामिल हैं. जब्त सामग्री की बात करें तो इसमें 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 1 टैबलेट और अन्य डिजिटल व दस्तावेजी साक्ष्य हैं. आरोप है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित किया. साथ ही हिंसा भड़काना और सार्वजनिक शांति भंग भी कराई. शाहजादा अख्तर स्थानीय महिलाओं को कट्टरपंथी विचारों के प्रति प्रभावित कर रही थीं और उनका संबंध प्रतिबंधित संगठन ‘दुख्तरान-ए-मिलात' से जांच के दायरे में है.

CIK ने कहा कि सभी उपकरणों का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे डिजिटल नेटवर्क और सहयोगियों का पता लगाया जाएगा. अभियान का संदेश स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद या पेशे के बावजूद सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं कर सकता. CIK ने यह भी कहा कि कार्रवाई जारी है और आगे और भी कदम उठाए जाने की संभावना है.

