"आप" विधायक मेहराज मालिक ने लोगों के लिए मांगा अस्पताल, लेकिन... केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए एक चुने हुए विधायक को जेल में डाल दिया जाए? मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं.

(फाइल फोटो)
  • AAP के विधायक मेहराज मालिक ने अपने क्षेत्र में अस्पताल की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया
  • अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई नेताओं ने मेहराज मालिक की अस्पताल मांग को जायज बताया है
  • आप ने आरोप लगाया कि अमित शाह की पुलिस ने जनता की आवाज दबाने के लिए विधायक मेहराज मालिक की गिरफ्तारी की है
आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में विधायक मेहराज मालिक ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग की तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने विधायक मेहराज मालिक की अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग को जायज बताया. "आप" का कहना है कि मेहराज मालिक अपने इलाके में एक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनता के हक़ की इस आवाज को दबाने के लिए अमित शाह की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. यह सरासर तानाशाही और जनता की आवाज को दबाने वाली कार्रवाई है.

उधर, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी विधायक मेहराज मालिक की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने एक्स पर कहा कि "आप" विधायक मेहराज मालिक अपने क्षेत्र में अस्पताल के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है.

