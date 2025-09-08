"आप" विधायक मेहराज मालिक ने लोगों के लिए मांगा अस्पताल, लेकिन... केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में विधायक मेहराज मालिक ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग की तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने विधायक मेहराज मालिक की अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग को जायज बताया. "आप" का कहना है कि मेहराज मालिक अपने इलाके में एक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनता के हक़ की इस आवाज को दबाने के लिए अमित शाह की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. यह सरासर तानाशाही और जनता की आवाज को दबाने वाली कार्रवाई है.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए एक चुने हुए विधायक को जेल में डाल दिया जाए? मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं. वो हमेशा जनता की आवाज बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. जेल, धमकियों और साजिशें, ये सब "आप" के किसी भी सिपाही को कभी नहीं डरा सकतीं.

उधर, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी विधायक मेहराज मालिक की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने एक्स पर कहा कि "आप" विधायक मेहराज मालिक अपने क्षेत्र में अस्पताल के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है.