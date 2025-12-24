50 से ज्यादा संगीन अपराध, कई राज्यों में फैला नेटवर्क... कौन है कुख्यात विनय त्यागी? जिस पर हुई अंधाधुंध फायरिंग

- रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर दिनदहाड़े हमला हुआ
- बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा में चल रहे वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर विनय त्यागी और दो कांस्टेबलों को घायल कर दिया
- विनय त्यागी का अपराध नेटवर्क उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था
उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार को फिल्मी नजारा देखने को मिला, जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी पर लाए जा रहे एक कुख्यात अपराधी पर दिनदहाड़े हमला हो गया. लक्सर फ्लाईओवर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की सुरक्षा में चल रहे वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस सनसनीखेज वारदात में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गए.
फायरिंग में घायल अपराधी विनय त्यागी और दोनों पुलिस कांस्टेबलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है. बताया जा रहा है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है.
कई राज्यों में फैला है विनय त्यागी का क्राइम नेटवर्क
विनय त्यागी कुख्यात अपराधी है, जिसका क्राइम नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है. वो गिरफ्तारी से पहले कई राज्यों में छिपकर पुलिस को चकमा दे रहा था. त्यागी के खिलाफ हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और अपहरण के 60 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं.
बेहद कम उम्र में ही विनय त्यागी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था. धीरे-धीरे उसने अपने संगठन को मजबूत किया और उसे कई राज्यों में फैलाया. वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में हथियारों की भी सप्लाई करता था. उसके गिरोह में दो दर्जन से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है.
पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद कर लिए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. हमलावरों की संख्या, पहचान और मंशा को लेकर जांच जारी है. शुरुआती आशंका है कि बदमाशों ने अपराधी को छुड़ाने या आपसी रंजिश के चलते हमला किया हो सकता है.
एसएसपी हरिद्वार ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद से लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. दिनदहाड़े कोर्ट पेशी के दौरान हुई इस फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.
