विज्ञापन
विशेष लिंक

50 से ज्यादा संगीन अपराध, कई राज्यों में फैला नेटवर्क... कौन है कुख्यात विनय त्यागी? जिस पर हुई अंधाधुंध फायरिंग

एसएसपी हरिद्वार ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद से लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है.

Read Time: 3 mins
Share
50 से ज्यादा संगीन अपराध, कई राज्यों में फैला नेटवर्क... कौन है कुख्यात विनय त्यागी? जिस पर हुई अंधाधुंध फायरिंग
  • रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर दिनदहाड़े हमला हुआ
  • बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा में चल रहे वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर विनय त्यागी और दो कांस्टेबलों को घायल कर दिया
  • विनय त्यागी का अपराध नेटवर्क उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हरिद्वार (उत्तराखंड):

उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार को फिल्मी नजारा देखने को मिला, जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी पर लाए जा रहे एक कुख्यात अपराधी पर दिनदहाड़े हमला हो गया. लक्सर फ्लाईओवर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की सुरक्षा में चल रहे वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस सनसनीखेज वारदात में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गए.

फायरिंग में घायल अपराधी विनय त्यागी और दोनों पुलिस कांस्टेबलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है. बताया जा रहा है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है.

Latest and Breaking News on NDTV
दरअसल विनय त्यागी को स्पेशल वैन से पुलिस टीम रुड़की जेल से लक्सर न्यायालय में पेशी के लिए ले जा रही थी. इसी दौरान लक्सर फ्लाईओवर के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने बाइक से पहुंचकर पुलिस वाहन को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

कई राज्यों में फैला है विनय त्यागी का क्राइम नेटवर्क

विनय त्यागी कुख्यात अपराधी है, जिसका क्राइम नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है. वो गिरफ्तारी से पहले कई राज्यों में छिपकर पुलिस को चकमा दे रहा था. त्यागी के खिलाफ हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और अपहरण के 60 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बेहद कम उम्र में ही विनय त्यागी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था. धीरे-धीरे उसने अपने संगठन को मजबूत किया और उसे कई राज्यों में फैलाया. वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में हथियारों की भी सप्लाई करता था. उसके गिरोह में दो दर्जन से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है.

दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. नाकेबंदी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बदमाशों द्वारा वारदात को अंजाम देने से पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में कड़ी नाकेबंदी कर दी गई. आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद कर लिए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. हमलावरों की संख्या, पहचान और मंशा को लेकर जांच जारी है. शुरुआती आशंका है कि बदमाशों ने अपराधी को छुड़ाने या आपसी रंजिश के चलते हमला किया हो सकता है.

एसएसपी हरिद्वार ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद से लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. दिनदहाड़े कोर्ट पेशी के दौरान हुई इस फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vinay Tyagi, Roorkee Jail
Get App for Better Experience
Install Now