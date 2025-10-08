जुबीन गर्ग के भाई को असम SIT ने क्यों किया गिरफ्तार? सिंगर की मौत से कनेक्शन जानें

सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में असम पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सिंगर के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है. संदीपन भी जुबीन के साथ सिंगापुर गए थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि असम पुलिस में डीएसपी संदीपन गर्ग इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांचवें शख्स हैं. बुधवार सुबह उनको एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- ज़ुबीन गर्ग मौत मामला : विसरा रिपोर्ट से 10 अक्टूबर को खुलेगा जहर का राज! CM ने दिए जांच तेज करने के आदेश

जुबीन के भाई को क्यों किया गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी संदीपन, ज़ुबीन के साथ अपनी पहली विदेश यात्रा पर सिंगापुर गए थे. वह भी यॉट पार्टी में मौजूद थे . सिंगर की मौत के बाद वह उनका कुछ सामान देश वापस लाए थे. हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि जांच में उन्होंने एसआईटी के साथ पूरा सहयोग किया. अधिकारियों के मुताबिक, पांच दिनों तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

संदीपन को पुलिस विभाग से सस्पेंस क्यों नहीं किया गया, इस सवाल के जवाब में एसआईटी को लीड कर रहे असम सीआईडी ​​के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग करेगा.

संदीपन से पहले हुई इन लोगों की गिरफ्तारी

बता दें कि असम पुलिस ने 2 अक्टूबर को ज़ुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को सिंगर अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया था. ये दोनों लोग भी यॉट पार्टी में मौजूद थे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गोस्वामी सिंगर के बहुत करीब तैरती दखी थीं. वह मोबाइल से अपनी और जुबीन की फोटो और वीडियो ले रही थीं. 2 अक्टूबर को दो अन्य लोगों, जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रबंधक श्यामकानु महंत को गिरफ्तार किया गया था.

उन पर हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत की वजह बनने के आरोप लगाए गए हैं.

ज़ुबीन गर्ग की मौत 1 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर जाने के दौरान हुई थी. 52 साल के सिंगर स्कूबा ड्राइविंग के लिए पानी में उतरे थे और बाहर ही नहीं लौटे. पानी के अंदर ही वह मृत पाए गए थे.