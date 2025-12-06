विज्ञापन
NDTV Exclusive: असम CID ने सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले की जांच की पूरी, अगले हफ्ते चार्जशीट होगी दाखिल

डीजीपी ने बताया कि चार्जशीट ओरल, इलेक्ट्रॉनिक, डॉक्यूमेंट आधारित सबूतों पर आधारित होगी. सिंगापुर के सभी अहम गवाहों ने स्वेच्छा से जांच में शामिल होकर हमारी मदद की है.

  • असम CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिंगापुर में हुई जुबीन गर्ग की मौत की जांच लगभग पूरी कर ली है
  • जांच में एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई है जो गुवाहाटी की कोर्ट में अगले हफ्ते दाखिल की जाएगी
  • चार्जशीट ठोस सबूतों पर आधारित है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, मौखिक और डॉक्यूमेंटरी साक्ष्य शामिल हैं
गुवाहाटी:

असम CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने सिंगापुर में 19 सितंबर को हुई जुबीन गर्ग की मौत के मामले की जांच लगभग पूरी कर ली है. SIT चीफ और असम के स्पेशल DGP एम.पी. गुप्ता ने NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि इस मामले में एक विस्तृत चार्जशीट तैयार है, जिसे अगले हफ्ते गुवाहाटी की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा.

DGP एम.पी. गुप्ता ने क्या बताया

असम के स्पेशल DGP एम.पी. गुप्ता ने कहा, “यह चार्जशीट ठोस सबूतों पर आधारित है. सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य सिंगापुर से प्राप्त हो चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चार्जशीट का अहम हिस्सा होगा.” SIT के मुताबिक, सिंगापुर में मौजूद सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की गई है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया.

चार्जशीट में क्या-क्या शामिल

टीम ने बताया कि फॉरेंसिक और मेडिको-लीगल रिपोर्ट भी मिल चुकी हैं. चार्जशीट में मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंटरी सबूतों का पूरा विवरण होगा. SIT चीफ ने जोर देकर कहा कि जांच पूरी तरह कानून के प्रावधानों के तहत और प्रोफेशनल तरीके से की गई है.

