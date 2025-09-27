जुबीन गर्ग के मैनेजर और फेस्टिवल के आयोजक को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया: सूत्र

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने सिंगापुर में नॉर्थ-ईस्‍ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा को 6 अक्टूबर तक जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है. सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी है. गर्ग पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए सिंगापुर में थे, जब वे 19 सितंबर को एक याट पर गए थे. 52 साल के गर्ग तैरने गए थे और पानी में औंधे मुंह तैरते पाए गए. गायक के बैंड के एक साथी शेखर ज्योति गोस्वामी उस समय उनके साथ थे. गोस्‍वामी को हिरासत में ले लिया गया है.

सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने असम के एक दर्जन अन्य लोगों को भी समन जारी किया है, जो गर्ग के साथ याट पर गए थे. उन्हें भी 6 अक्टूबर तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है.

महंग के आवास पर लगातार दूसरे दिन छापेमारी

शुक्रवार को एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन महंत के आवास पर छापेमारी की और उनके खिलाफ आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

गर्ग की मौत को लेकर तत्काल गिरफ्तारी और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर असम में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी राज्य के लोगों को आश्वासन दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

महंत के कार्यक्रम असमिया संस्‍कृति नहीं दर्शाते: सरमा

सरमा ने गुरुवार को कहा था कि महंत के कार्यक्रम असमिया संस्कृति को नहीं दर्शाते हैं और राज्य सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं देने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा, "श्यामकानू महंत के कार्यक्रम असमिया संस्कृति से जुड़े नहीं हैं, इसलिए मैं उनमें कभी शामिल नहीं हुआ. मैं एक बार गुवाहाटी के जजेस फील्ड में उनके कार्यक्रम में गया था, लेकिन भीड़ के व्यवधान के बाद मैं तुरंत वहां से चला गया."

उन्होंने आगे कहा, "मैं उन्हें या उनके कार्यक्रमों को कभी प्रोत्साहित नहीं करता क्योंकि वे असमिया संस्कृति से जुड़े नहीं हैं."