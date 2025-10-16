महाराष्ट्र में भी दिखा योगी का 'बुलडोजर मॉडल', नागपुर में अपराध का अड्डा बनीं जर्जर इमारतों को किया गया ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'बुलडोजर मॉडल' महाराष्ट्र के नागपुर में भी दिखने को मिला. एक महीने पहले नागपुर जिले की चंकापुर कॉलोनी में 11 साल के स्कूल स्टूडेंट जीत सोनेकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. यह हत्या वेकोलि की एक जर्जर बिल्डिंग में हुई थी, जिसके बाद पता चला कि चंकापुर में वेकोलि की यही जर्जर बिल्डिंग अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह थीं. शिकायतें थीं कि इस पूरी वेकोलि कॉलोनी में हशीश, गांजा, MD जैसे ड्रग्स खुलेआम बेचे जा रहे थे. आरोप था कि देसी चाकू, बंदूक जैसे हथियार भी खरीदे और बेचे जा रहे थे. एक तरह से वेकोलि कॉलोनी अपराधियों के लिए पनाहगाह बन गई थी.

अब 14 अक्टूबर से नागपुर की वेकोलि कॉलोनी में बुलडोजर चलाया जा रहा है और बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वेकोलि और पुलिस फोर्स ने मिलकर कार्रवाई की और जर्जर इमारतों को ध्वस्त किया.

उप्र: अलीगढ़ के जवां कस्बे में 'अवैध' ढांचों पर चला बुलडोजर

यूपी के अलीगढ़ जिले के जवां कस्बे में बड़ी संख्या में कथित ‘अवैध' इमारतों और ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. उप जिलाधिकारी महिमा चौधरी ने बताया कि जिन लोगों ने अवैध ढांचे बनाए थे उन्हें तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू किये जाने से तीन दिन पहले ही नोटिस दे दिए गए थे. चौधरी ने कहा कि बड़े पैमाने पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की मौजूदगी में यह अभियान मंगलवार सुबह से जारी है.

यह मुहिम चार दिन पहले करण सिंह नामक एक युवक की चाकू से हमला करके हत्या किए जाने को लेकर उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के बाद शुरू की गई है. इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर गिराने की मांग की थी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जवां कस्बे में मंगलवार को शुरू हुआ यह अभियान बुधवार को भी जारी रहा. इस दौरान बड़ी संख्या में दुकानों और अन्य कथित अवैध ढांचों को जमींदोज कर दिया गया.

रिपोर्टर- संजय तिवारी