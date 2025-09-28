विज्ञापन
उपद्रवियों को सीएम योगी की चेतावनी, बोले- जो ऐसा करेगा उसका जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा

उपद्रव करने वालों को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि गजवा-ए-हिन्द भारत की धरती पर नहीं होगा. जो भी उपद्रव करेगा, उसको जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा.

उपद्रवियों को सीएम योगी की चेतावनी, बोले- जो ऐसा करेगा उसका जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा
गजवा-ए-हिन्द भारत की धरती पर नहीं होगा: CM योगी
  • CM योगी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में गजवा-ए-हिन्द की किसी भी प्रकार की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
  • उपद्रव करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उस सजा को याद रखेंगी.
  • बरेली, बाराबंकी, और मऊ जिलों में ‘आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर तनाव बढ़ने पर पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए.
लखनऊ:

यूपी में उपद्रव करने वालों को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि गजवा-ए-हिन्द भारत की धरती पर नहीं होगा. जो भी उपद्रव करेगा, उसको जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों को ये नहीं मालूम कि उनकी तो जिंदगी बर्बाद है ही, वे इन बच्‍चों की जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं. लेकिन ये सरकार इस तरह की अराजकता को कतई स्‍वीकार नहीं करेगी.

सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'अगर किसी ने त्‍योहारों के उत्‍सव के बीच किसी ने उपद्रव करने की कोशिश की, तो उन्‍हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली पीढि़यां भी इसे याद रखेंगी. जो लोग इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि अराजगकता उनका जन्‍मसिद्ध अधिकार है, तो उनको अपनी गलतफमी दूर कर लेनी चाहिए. वो समय गया, ऐसे लोगों को राज्‍य सरकार बर्दाश्‍त किया करती थी.'

गजवा-ए-हिन्द की कल्‍पना करके देखें...

सीएम योगी ने कहा कि भारत की धरती पर गजवा-ए-हिन्द नहीं होगा. गजवा-ए-हिन्द की कल्‍पना करना भी उन्‍हें जहन्नुम भिजवाने का रास्‍ता होगा. अगर किसी को जहन्नुम जाना हो, तो गजवा-ए-हिन्द  के नाम पर अराजगकता फैलाने की कोशिश करें. छद्म रूप से जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्‍त हैं, वे भी कान खोलकर सुन लें कि देर-सबेर छांगुर जैसे हाल तो इनके होने ही हैं.  

यूपी के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद' अभियान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद बाराबंकी और मऊ जिलों में भी तनाव बढ़ गया है, ऐसे में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है. पुलिस ने बताया कि बरेली और वाराणसी में माहौल बिगाड़ने के आरोप में आठ-आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को दावा किया कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है. 

पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के नयी बाजार इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने ‘आई लव मोहम्मद' अभियान के तहत जुलूस निकाला. इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ते हुए हल्का बल प्रयोग किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मऊ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) इलमारन ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है और पूरे मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जा रही है. वहीं मुजफ्फरनगर में ‘आई लव मोहम्मद' घटना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और अलग-अलग जगहों पर आपत्तिजनक स्टिकर और पर्चे लगाने के आरोप में कम से कम पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
