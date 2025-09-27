हिंदू पर्व आते ही इन्हें गर्मी आने लगती है, डेंटिंग-पेंटिंग करनी पड़ती है... 'लव मोहम्मद' पर योगी ने चेताया

देश में जगह-जगह I love Mohammad को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है. श्रावस्ती में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग हैं, जिनको शांति अच्छी नहीं लगती. जब भी कोई हिंदू और पर्व त्यौहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है. तब उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग-पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है. उन्होंने ये भी कहा कि चंड-मुंड बनकर अव्यवस्था करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

...तो सात पीढ़ियों तक नजीर बन जाएगी

सीएम योगी ने कहा कि अराजकता स्वीकार नही है. जो लोग प्रदर्शनों में बच्चों, महिलाओं को बुजदिलों की तरह आगे कर रहे हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. सीएम ने कहा कि अराजकता स्वीकार नही है. हम सबको सम्मान और सुरक्षा देंगे, लेकिन किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो ऐसी कार्रवाई होगी कि सात पीढ़ियों तक नजीर बन जाएगी.

'छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महापुरुष किसी भी परंपरा में हों, उनका सम्मान होना चाहिए. आस्था अंतःकरण का विषय है, यह प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकती. जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी. लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आगजनी करोगे, राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे... छेड़ोगे

तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर कभी छूटोगे भी नहीं.

एक तरफ बुतपरस्ती का विरोध, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद...

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि एक तरफ इस्लाम में कहते हैं कि वो बुतपरस्ती का विरोध करते हैं... उससे नफरत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ I LOVE MOHAMMAD कहकर अव्यवस्था, आगजनी, तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं. उन्हें मालूम है कि ये नवरात्र, दशहरा का पर्व है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चंड-मुंड बनकर अव्यवस्था पैदा करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी. वह तो ऐसे चंड-मुंडों को रौंदने का ही कार्य करती हैं.

'आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं'

योगी ने कहा कि आपकी उपासना चौराहे पर प्रदर्शन करने का नहीं, बल्कि आपकी आस्था और अंतःकरण का विषय होना चाहिए. इसीलिए हमने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए. बजाने हैं तो अपने परिसरों के अंदर बजाएं. दूसरों का जीना हराम बंद करिए. ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा.