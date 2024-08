VIDEO: भारतीय सेना ने रचा इतिहास, 15 हजार फीट की ऊंचाई पर बनाया दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल

भारतीय वायुसेना और थलसेना ने संयुक्त रूप से लगभग 15 हजार फुट की ऊंचाई पर ‘आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब' पहल के तहत ‘‘अपनी तरह के पहले सटीक पैरा-ड्रॉप'' अभियान को अंजाम दिया है. रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी.मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन ‘क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब' को परियोजना BHISHM (Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Maitri). के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है.

इस अभियान को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अंजाम दिया गया. बयान में कहा गया कि वायुसेना ने क्यूब को ‘एयरलिफ्ट' करने और सटीक रूप से ‘पैरा-ड्रॉप' करने के लिए अपने उन्नत सामरिक परिवहन विमान सी-130जे सुपर हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया.

Showcasing jointness, #IndianAirForce & #IndianArmy conducted first-of-its-kind paradrop of indigenously-made world's 1st portable hospital at 15,000ft elevation. Aarogya Maitri Health Cube is part of BHISHM (Bharat Health Initiative for Sahyog, Hita & Maitri) to enhance HADR… pic.twitter.com/4gz7pH46cq