TB की लड़ाई में भारत बना "सुपर हीरो ", डबल स्पीड से कम हुए मरीज: WHO

टीबी (Tuberculosis) संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को "सुपर हीरो" बताया है. पिछले हफ्ते जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि भारत ने साल 2015 के बाद से टीबी मामलों को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है. ऐसी प्रगति अब तक किसी अन्य देश में नहीं देखी गई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में, भारत में 27 लाख टीबी के मरीज थे, जिनमें से 25.1 लाख लोगों का इलाज किया गया. इससे भारत का इलाज दायरा 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% हुआ, जिसकी वजह से लापता (Missing Case) मामलों का अंतर कम हो गया है. इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भी प्रशंसा की गई. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कवरेज में यह छलांग उस गति का नतीजा है जो भारत ने टीबी के मामलों की खोज के लिए बनाई और कायम रखी है. यह देश भर में 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के प्रयासों को दर्शाता है.

डब्ल्यूएचओ ने स्वीकार किया भारत ने टीबी मामलों को कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. इसके परिणामस्वरूप, साल 2015 में एक लाख की जनसंख्या पर 237 टीबी के मरीज थे, जो 2023 में घटकर 195 पर पहुंच गए. इसकी वजह से भारत में टीबी मरीजों के मामलों में 17.7% की गिरावट आई, जो 8.3% की वैश्विक गिरावट की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है.

WHO ने कहा कि वर्तमान रिपोर्ट में भारत में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की गई है, पहले प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 28 मौत होती थी, वो अब घटकर 22 पर पहुंच गई हैं. यह 21.4% की गिरावट है.

इस रिपोर्ट पर केंद्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख, " हम टीबी मुक्त भारत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की गिरावट के साथ भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी है - यह दर 8.3% की वैश्विक गिरावट के दोगुने से भी अधिक है. यह स्वीकृति टीबी देखभाल और नियंत्रण के प्रति भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है.

पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमारी सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए नि-क्षय पोषण योजना और मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक के लिए एक उपन्यास उपचार, बीपीएएलएम आहार की शुरूआत जैसी पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है."

