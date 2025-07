थप्पड़ कांड पर महाराष्ट्र के CM फडणवीस बोले- 'मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे'

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दुकानदार को थप्‍पड़ मारने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. फडणवीस ने इस मुद्दे पर कहा कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी. साथ ही कहा कि मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी की पिटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुंबई के पास मीरा रोड में एक 48 साल के दुकानदार बाबूलाल चौधरी पर राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के सात कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने को लेकर हमला कर दिया था और उन्‍हें थप्‍पड़ मारे थे.

सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बोलते हुए साफ कर दिया कि मराठी के नाम पर "गुंडागर्दी" बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फडणवीस मुख्‍यमंत्री होने के साथ ही गृह विभाग का जिम्‍मा भी संभालते हैं.

Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis says, "They have this feeling that only they are Marathi, that only they represent the Marathi people. But we too are Marathi. In fact, 91% of Marathi people have voted for us..." pic.twitter.com/BJlozP6mPo