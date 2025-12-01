विज्ञापन
विशेष लिंक

एक गोलगप्पा खाने की कोशिश में उतर गया जबड़ा! खुला ही रह गया महिला का मुंह... औरैया से हैरान करने वाला मामला

औरैया में एक महिला गोलगप्पे खाने की कोशिश कर रही थी. तभी उसका मुंह खुला ही रह गया. उनका जबड़ा ही डिस्लोकेट हो गया. अब मुंह बंद ही नहीं हो रहा.

Read Time: 3 mins
Share
एक गोलगप्पा खाने की कोशिश में उतर गया जबड़ा! खुला ही रह गया महिला का मुंह... औरैया से हैरान करने वाला मामला

यूपी के औरैया में एक महिला का सिर्फ एक बड़ा सा गोलगप्पा मुंह में डालने की कोशिश करना इतना भारी पड़ गया कि उनका जबड़ा ही डिस्लोकेट हो गया. अब मुंह बंद ही नहीं हो रहा. औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के गौरीकिशनपुर ककोर की रहने वाली इंककला देवी (उम्र करीब 50) अपनी भतीज-बहू की डिलीवरी के लिए परिवार सहित औरैया जिला अस्पताल के पास रुकी थीं. सुबह बच्चों ने गोलगप्पे की जिद की तो पूरा परिवार ठेले पर पहुंच गया. इंककला देवी ने एक बड़ा सा बतासा उठाया, मुंह पूरा खोला और… बस खुला का खुला रह गया. बतासा आधा अंदर, आधा बाहर. मुंह बंद करने की लाख कोशिश की, लेकिन जबड़ा लॉक!

महिला की रिश्तेदार सावित्री देवी ने बताया, 'बस एक झटके में हुआ. पहले तो लगा हंसी-मजाक है, फिर देखा कि दीदी दर्द से रो रही हैं और मुंह बंद नहीं हो रहा. हम लोग दौड़कर अस्पताल भागे.

यह भी पढ़ें- मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया.. आंचल को प्यार करने की ऐसी सजा, आखिर इस बेटी का गुनाह क्या था?

डॉक्टर भी रह गए हैरान

जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉ. मनोज कुमार ने बताया, मरीज का जबड़ा पूरी तरह डिस्लोकेट हो चुका था. हमने कई बार मैनुअल रिडक्शन की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. आखिरकार सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया. ऐसे केस मैंने पहले कभी नहीं देखे.

इन बातों का रखें ख्याल

वहीं ऐसे लोगों को डॉक्टरों ने सलाह भी दी है. जिन लोगों को लगता है कि हमारे जबड़े में दर्द रहता है. मुंह पूरा नहीं खुलता है तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती मुंह नहीं खोलना चाहिए. आराम से करना चाहिए जैसे कि खाना खाना है या कोई चीज खानी है तो आराम से खानी चाहिए. 

इस अचानक हुई समस्या के बाद परिजन दहशत में हैं. इंककला देवी अब भी सही ढंग से मुंह बंद नहीं कर पा रही हैं और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं. डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में तेजी से मुंह खोलने या बड़े आकार का खाद्य पदार्थ एक ही बार में खाने पर जबड़ा डिसलोकेट होने की संभावना रहती है.

यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रिया की इंफ्लूएंसर की बेरहमी से हत्या! EX- बॉयफ्रेंड ही हत्यारा, जंगल में दफनाए सूटकेस के अंदर मिली बॉडी

गोलगप्पा वाला भी डरा हुआ

फिलहाल महिला को उच्च चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां इलाज जारी है. घटना के बाद गोलगप्पा ठेला संचालक भी घबराया हुआ है, जबकि स्थानीय लोग इसे अब तक की सबसे अनोखी घटना बता रहे हैं. 

(रिपोर्ट- जाहिद अख्तर)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Auraiya, Golgappa, Crime, UP NEws
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com