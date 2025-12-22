विज्ञापन
औरैया में दिखा 'शोले' का नजारा... साली के प्यार में पागल हुआ जीजा, टावर पर चढ़कर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा

औरैया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी साली से शादी करने की जिद पर अड़ गया और फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई-वोल्टेज ड्रामा करने लगा. गोपालपुर गांव में हुई इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की सांसें अटका दीं.

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से 'शोले' फिल्म के वीरू जैसा एक हाई-वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जहां जीजा अपनी साली से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. औरैया के सहार थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में 25 वर्षीय शहरुद्दीन उर्फ सेहरा, सिर पर अपनी साली से निकाह का जुनून सवार कर टावर की ऊंचाई पर जा बैठा. इस घटना को देख गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों का भारी हुजूम एकत्रित हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस के तब हाथ-पांव फूल गए जब युवक टावर की सबसे ऊपरी चोटी पर जाकर बैठ गया और वहीं से अपनी शर्त दोहराने लगा. पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा घंटों की गई मिन्नतें और समझाने की कोशिशें नाकाम रहीं. चौंकाने वाली बात यह है कि शहरुद्दीन पहले से शादीशुदा है और उसका डेढ़ साल का एक बेटा भी है, बावजूद इसके वह अपनी साली से दूसरी शादी करने के लिए अड़ा रहा. जब पुलिस के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसकी साली को ही मौके पर बुलाया गया. जैसे ही साली ने नीचे से शादी के लिए 'हां' की, शहरुद्दीन टावर से नीचे उतरने को तैयार हुआ.

सहार थाने के इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने बताया कि यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है. पुलिस टीम ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और युवती (साली) के आश्वासन के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा. हालांकि, नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करने और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने के मामले में युवक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जाहिद अख्तर की रिपोर्ट

