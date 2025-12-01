ऑस्ट्रिया की इंफ्लूएंसर की बेरहमी से हत्या! EX- बॉयफ्रेंड ही हत्यारा, जंगल में दफनाए सूटकेस के अंदर मिली बॉडी

ऑस्ट्रिया की ब्यूटी इंफ्लूएंसर स्टेफनी पीपर की उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही निर्मम हत्या कर दी है, जिसने कथित तौर पर उसकी बॉडी को एक सूटकेस के अंदर छिपा दिया और जंगल में दफना दिया. अपने मेकअप, फैशन और सिंगिंग कंटेंट के लिए जानी जाने वाली पीपर की उम्र हत्या के समय केवल 31 साल की थी. स्टायरियन स्टेट पुलिस के अनुसार, 23 नवंबर को एक पार्टी से घर लौटने के बाद पाइपर लापता हो गईं. ऑस्ट्रियाई मीडिया ने कहा कि पार्टी के बाद, उन्होंने एक दोस्त को मैसेज भेजा था कि वह सुरक्षित रूप से घर पहुंच गई हैं, लेकिन जल्द ही एक और मैसेज भेजा जिसमें कहा गया कि उसे लग रहा है कि कोई उसकी सीढ़ी पर है.

पीपर के पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बहस होने की आवाज सुनी और कथित तौर पर 31 वर्षीय महिला के पूर्व प्रेमी (एक्स बॉयफ्रेंड) को घर में आते देखा. पुलिस ने कहा कि जब पीपर के रिश्तेदार और साथ काम करने वाले दोस्त उस तक पहुंचने में असमर्थ रहे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने उसके लापता होने की सूचना दी.

एक्स बॉडफ्रेंस गिरफ्तार, हत्या की बात कबूली

पुलिस ने कहा कि पाइपर के एक्स को उसकी जलती हुई कार के पास पाए जाने के बाद स्लोवेनिया में गिरफ्तार कर लिया गया है. पिछले हफ्ते छपे एक बयान में, स्टायरियन स्टेट पुलिस ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि उस आरोपी ने अपनी कार में कई बार स्लोवेनिया की यात्रा की है. 24 नवंबर को स्लोवेनियाई पुलिस ने बताया कि ऑस्ट्रियाई-स्लोवेनियाई सीमा के पास एक कैसीनो की पार्किंग में एक कार में आग लग गई. यह कार उस आरोपी आदमी की थी.

क्रोनन जितुंग की एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को ऑस्ट्रिया प्रत्यर्पित (सौंपा) किया गया था और पूछताछ के दौरान वह अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ. उस व्यक्ति ने कबूल किया कि उसने पीपर का गला घोंट दिया, उसके शरीर को सूटकेस के अंदर छिपा दिया और स्लोवेनियाई जंगल में दफना दिया. बाद में आरोपी अधिकारियों को शव के पास ले गया.

इस बीच, स्टायरियन स्टेट पुलिस ने पुष्टि की कि मामले के सिलसिले में आरोपी के दो पुरुष रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: टी-शर्ट पर कैमरा, कान में इयरफोन! मुस्लिम देश के बंटी- बबली ने ऑस्ट्रेलिया के कैसीनो में किया 7 करोड़ का फ्रॉड