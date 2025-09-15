सोशल मीडिया पर सोमवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला ट्रेन के एसी कोच में सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है. जब एक पुरुष यात्री उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उससे बहस करने लगती है. महिला का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. वीडियो में महिला को आसपास के यात्रियों से जमकर बहस करता हुआ देखा जा सकता है.

मना करने पर हुई बहस

जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है उसमें नजर आ रहा है कि महिला मना करने पर भी बहस करती है. वह पुरुष यात्री से रिकॉर्ड किया गया वीडियो डिलीट करने की मांग करती है. लेकिन इससे पहले जैसे ही उसे अहसास होता है कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है तो वह कहती है, 'तुम वीडियो बना रहे हो. यह बहुत गलत है. उससे कहो कि मेरा वीडियो न बनाए और उसे डिलीट कर दे.'

तुम्‍हारे पैसे का नहीं फूंक रही...

इस वीडियो में जो बातचीत सुनाई दे रही है, वह कुछ इस तरह से है

पहला शख्‍स- आप सिगरेट पी रही हैं. बाहर चलो.

महिलाः (तेवर के साथ) बाहर चलो...

तभी ऊपर से वीडियो बना रहे शख्स पर नजर पड़ती है.

महिलाः हैलो वीडियो बनाओगे आप मेरा. यह बिल्कुल गलत बता है. उनको बोलिए मेरा वीडियो न बनाए. डिलीट करे.

फिर वह आगे कहती है: मैं तुम्हारे पैसे का नहीं फूंक रही हूं. मेरा वीडियो डिलीट कर देना इज्जत से बोल रही हूं. जो करना है कर ले, लेकिन मेरा वीडियो डिलीट कर.

वीडियो बना रहा शख्सः बाहर जाओ

महिलाः बाहर जा रही हूं. तेरी ट्रेन नहीं है. तू मेरा वीडियो डिलीट कर. मैं क्या बाहर जाने से मना कर रही हूं. तू मेरा वीडियो क्यों बना रहा है.

महिला भड़कते हुए सीट पर बैठ जाती है. अब जो करना है कर ले. फिर भड़कते हुए वह कहती हैं कि तुम मेरा वीडियो मत बनाओ. मैं बाहर जाने से इनकार नहीं कर रही हूं.

कड़ी कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उसने लिखा, ' पब्लिक प्‍लेसेज पर स्‍मोकिंग करना दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन है. ट्रेन जैसी जगहों पर इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. @RailMinIndia को जुर्माना और कड़ी सजा दोनों लगानी चाहिए.' इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय रेल यात्रियों की मदद के लिए बने एक आधिकारिक एक्स अकाउंट ‘रेलवे सेवा' ने कहा कि मामला संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है.

एक और यूजर ने टिप्पणी की कि यात्री ट्रेन में खुलेआम सिगरेट पी रही है, लेकिन उसे लगता है कि वीडियो बनाना गैरकानूनी है. वहीं, एक और यूजर ने लिखा, 'वह चलती ट्रेन के एसी डिब्बे में सिगरेट पी रही थी. जब सह-यात्रियों ने आपत्ति जताई और सबूत के तौर पर वीडियो बनाया, तो उसने ‘महिला कार्ड' खेलना शुरू कर दिया.'