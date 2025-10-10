विज्ञापन
ये मुझे गाली दे रहा है, मार रहा है..बेंगलुरु में महिला के साथ Uber ड्राइवर की बदतमीजी का वीडियो वायरल

टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी उबर ने त्वरित प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने पीड़ित महिला से इस अनुभव के लिए माफी मांगी है और आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की गहन जांच करेंगे.

  • बेंगलुरु में उबर ऑटो ड्राइवर द्वारा महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव का आरोप लगाया गया.
  • महिला ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो साझा कर ड्राइवर के अभद्र और भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत की.
  • उबर कंपनी ने महिला से माफी मांगी और मामले की गहन जांच करने का आश्वासन दिया है.
बेंगलुरु:

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उबर ऑटो ड्राइवर पर एक महिला यात्री ने दुर्व्यवहार और भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह घटना सार्वजनिक की, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया. पीड़ित महिला के अनुसार ऑटो ड्राइवर ने यात्रा के दौरान न केवल उसके साथ गाली-गलौज की, बल्कि उसके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया. महिला ने बताया कि ड्राइवर का व्यवहार बेहद अभद्र था, जिससे उसे असहजता महसूस हुई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी उबर ने त्वरित प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने पीड़ित महिला से इस अनुभव के लिए माफी मांगी है और आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की गहन जांच करेंगे.

एनबी नाम की बेंगलुरु की एक महिला ने 2 अक्टूबर को उबर ऑटो ड्राइवर के साथ हुई भयावह घटना के बारे में बताया. महिला ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया. उसने यह भी आरोप लगाया है कि ड्राइवर ने उसे अपनी स्थानीय भाषा में गालियां दीं और ड्राइवर को उससे कन्नड़ में बात करने के लिए कहते हुए भी सुना जा सकता है.

