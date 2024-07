तेलंगाना में BRS नेताओं में क्यों मची है भगदड़, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं रेवंत रेड्डी

तेलंगाना में पिछले साल तक सरकार चला रही भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) इन दिनों भारी गुस्से में है.उसके गुस्से की वजह चुनाव में मिली हार नहीं बल्कि उसके विधायकों और सांसदों का पार्टी छोड़ना है. उसके सात विधायक, छह विधान परिषद सदस्य और एक राज्य सभा सांसद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं.पार्टी इस मामले को हाई कोर्ट में भी ले गई है,लेकिन उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली है.बीआरएस अब इस मामले को राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के सामने उठाने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की राजनीति क्या है.

बीआरएस के राज्य सभा सदस्य रहे केशव राव का पार्टी में स्वागत करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे.

बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा की 119 में से 64, बीआरएस ने 39, बीजेपी ने आठ, एआईएमआईएम ने सात और सीपीआई ने एक सीट पर दर्ज की थी. इसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी.वहीं कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 17 सीटों में से कांग्रेस ने आठ, बीजेपी ने आठ और एआईएमआईएम ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी.लोकसभा चुनाव में बीआरएस के हाथ खाली रह गए थे. उसे राज्य में किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी. इस समय राज्य में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है.विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 65 और बीआरएस के विधायकों की संख्या 38 है.

कौन कौन छोड़ चुका है बीआरएस?

विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची हुई है. पिछले कुछ महीनों में चेवेल्ला सीट से बीआरएस विधायक काले यादैया और बांसवाड़ा सीट के पोचारम श्रीनिवास रेड्डी अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस शासन में अध्यक्ष थे. इन दोनों के अलावा जगतियाल के विधायक संजय कुमार, खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र,थाना घनपुर के कडियाम श्रीहरि और भद्राचलम के बीआरएस विधायक टेलम वेंकट राव अपनी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए.बीआरएस छोड़ने वाले विधायकों में सबसे नया नाम गडवाल के विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी का है.उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में छह जुलाई को कांग्रेस की सदस्यता ली थी.

