पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले प्रशांत सिंह हैं कौन? 

सनातन बनाम सनातन की लड़ाई में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है. पहले जहां बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा और शंकराचार्य के अपमान को लेकर सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, अब अयोध्या के GST विभाग के अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि उनका ये इस्तीफा पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में है. वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस राज्य का नमक खाया है और वो सीएम योगी और केंद्र सरकार का अपमान होता नहीं देख सकते हैं. अपने इस फैसले को लेकर अब प्रशांत कुमार सिंह एकाएक सुर्खियों में आ गए हैं. सब जानना चाहते हैं कि आखिर प्रशांत कुमार सिंह हैं कौन और उन्होंने इससे पहले कहां-कहां अपनी सेवाएं दी हैं. हम आपको प्रशांत कुमार सिंह के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

कौन हैं प्रशांत कुमार सिंह?

प्रशांत कुमार सिंह का जन्म 28 अक्टूबर 1978 में यूपी के मऊ में हुआ था. उन्होंने जीवन राम इंटर कॉलेज में हाई स्कूल तक की पढ़ाई की. उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से पूरी की है. उन्होंने सेवा में ज्वॉइनिंग 2013 में की थी. उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में थी. आपको बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह की अयोध्या में पोस्टिंग 2023 में की गई थी. प्रशांत कुमार सिंह 2023 से अयोध्या संभाग में राज्यकर विभाग के संभागीय उप आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के पद पर कार्यरत थे. वे एक कर्मठ अधिकारी माने जाते रहे हैं. उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वे अपने निजी संसाधनों से समाज सेवा का कार्य करेंगे. प्रशांत कुमार सिंह ने साफ किया कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था. यह उनका अपना स्वाभिमान और विचारों के आधार पर लिया गया फैसला है.

अपने इस्तीफे पर क्या कुछ बोले प्रशांत कुमार

प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वह आहत थे और पिछले तीन दिनों से मानसिक तनाव में थे. उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी के नाम पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उससे दुखी होकर वह यह निर्णय ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो वह अपने संसाधनों से सामाजिक कार्यों में लग जाएंगे.

बरेली में भी हुआ इस्तीफा

इससे पहले 26 जनवरी को बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले आलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश में 'ब्राह्मण विरोधी अभियान' चलने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि राज्य में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है.

