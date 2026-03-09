विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

CM योगी की मां पर शर्मनाक टिप्पणी करने वाले मौलाना पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार! UP के 83 थानों में FIR दर्ज

UP News: यूपी में लागू गौकशी के कानून पर मुस्लिमों को भड़काने के दौरान मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी मां पर विवादित टिप्पणी कर माहौल को गर्म कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने यूपी पुलिस पर भी टिप्पणी की थी.

Read Time: 3 mins
Share
CM योगी की मां पर शर्मनाक टिप्पणी करने वाले मौलाना पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार! UP के 83 थानों में FIR दर्ज
सीएम योगी की मां पर विवादित बयान देने वाले मौलाना पर केस दर्ज.
  • मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिससे विरोध भड़का
  • बिहार के मौलाना के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी की मांग बढ़ी है
  • बलरामपुर BJP जिलाध्यक्ष की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हुआ और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी कर मौलाना अब्दुल्ला सलीम बुरे फंस गए हैं. अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. कई हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी है. बिहार के जाने-माने मौलाना के खिलाफ यूपी के 83 थानों में FIR दर्ज की गई है. बता दें कि सलीम अब्दुल्ला ने बिहार में तकरीर के दौरान सीएम योगी की मां को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था. जिसके बाद यूपी के बलरामपुर समेत अन्य जगहों पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया.

ये भी पढ़ें- बिहार के मौलाना के बिगड़े बोल, CM योगी की मां पर की विवादित टिप्पणी, लखनऊ में लोगों ने फूंका पुतला

मौलाना सलीम के खिलाफ यह FIR बलरामपुर BJP के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज की गई है. हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करवाया है. इन संगठनों ने मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है. 

Latest and Breaking News on NDTV

मौलाना के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा

विवादित टिप्पणी के बाद राज्य में मौलाना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट उठा है. 7 मार्च को राजधानी लखनऊ में  सलीम के नाम का पुतला फूंका गया था. इसके अलावा उसके खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

यूपी में लागू गौकशी के कानून पर मुस्लिमों को भड़काने के दौरान मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए अमर्यादित बयान दिया. इतना ही नहीं उन्होंने यूपी पुलिस पर भी टिप्पणी की. विवादित मौलाना ने सीएम योगी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी को कई बार दोहराया.  जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट उठा.

मौलाना अब्दुल्ला सलीम कौन हैं?

मौलाना अब्दुल्ला सलीम, बिहार, बंगाल और यूपी के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं में शामिल हैं. उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान योगी की मां को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिस पर जमकर बवाल हो रहा है. ऐसा लगता है कि उन्होंने ये अमर्यादित टिप्पणी खासकर मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून-व्यवस्था को चुनौती देने के मकसद से की. तंज कसते हुए मौलाना ने कहा था कि यूपी में अगर किसी के पास सिर्फ 250 ग्राम मांस भी मिल जाए, तो प्रशासन उसे अपराधी समझ लेता है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है.  इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की मां को भी इसमें घसीट लिया. जिसके बाद मौलाना का जमकर विरोध हो रहा है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Cm Yogi Adityanath, Cm Yogi Adityanath Mother, Cm Yogi Adityanath Mother Derogatory Comment, Maulana Abdullah Saleem
Get App for Better Experience
Install Now