योगी सरकार का बड़ा तोहफा: 'पिंक रोजगार महाकुंभ 2026' में 5000 महिलाओं को मिली नौकरी, CM ने बांटे नियुक्ति पत्र

UP Pink rojgar mahakumbh 2026 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये और रोजगार संगम पोर्टल के ‘मोबाइल एप्लीकेशन' की शुरुआत की. राज्य सरकार द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक ‘पिंक रोजगार महाकुंभ 2026' का उद्देश्य राज्यभर में रोजगार के मौकों को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है.

बयान के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान पांच हजार से ज्यादा महिलाओं को अलग-अलग हिस्सा लेने वाले संगठनों के जरिए नौकरी के प्रस्ताव मिले. मुख्यमंत्री ने रोजगार संगम पोर्टल का ‘मोबाइल एप्लीकेशन' भी जारी किया जो नौकरी ढूंढने वालों को रोजगार के मौकों से जोड़ने के लिए बनाया गया एक मंच है. बयान के अनुसार आदित्यनाथ ने 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और बेहतरीन महिला कर्मचारियों और मेधावी छात्राओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया. बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ‘कन्या सुमंगला योजना' के लाभार्थियों को चेक भी दिये.

