UP में इस्तीफा बनाम इस्तीफा, अब अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर ने CM योगी के समर्थन में दिया रिजाइन

उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य से जुड़े विवाद के बीच इस्तीफों का सिलसिला जारी है. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है.

प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को दो पन्नों का इस्तीफा भेजा है. अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'जिस प्रदेश का नमक खाता हूं और जहां से मुझे वेतन मिलता है, मैं उसका पक्षधर हूं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता.'

UGC पर राजनीति से दुखी

प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वह आहत थे और पिछले तीन दिनों से मानसिक तनाव में थे. उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी के नाम पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उससे दुखी होकर वह यह निर्णय ले रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो वह अपने संसाधनों से सामाजिक कार्यों में लग जाएंगे.

बरेली में भी हुआ इस्तीफा

इससे पहले 26 जनवरी को बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले आलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश में 'ब्राह्मण विरोधी अभियान' चलने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि राज्य में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है.

अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध से दुखी थे अलंकार

अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के स्नान के दौरान उनके शिष्यों और बुजुर्ग भिक्षुओं के साथ मारपीट की गई.

इन आरोपों पर अब तक राज्य सरकार या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.