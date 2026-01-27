बरेली नगर मजिस्ट्रेट पद से 26 जनवरी को इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री बड़ा आरोप लगाया है. उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में “ब्राह्मण विरोधी अभियान” चल रहा है. साथ ही आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया.

उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है. ब्राह्मणों को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. कहीं एक डिप्टी जेलर एक ब्राह्मण को पीट रहा है तो कहीं एक पुलिस थाने में एक विकलांग ब्राह्मण को पीट-पीटकर मार डाला गया है. पिछले दो हफ्तों की घटनाओं की कल्पना कीजिए जिनमें माघ मेला भी शामिल है, जहां मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्नान करने गए थे, उनके शिष्यों और बुजुर्ग भिक्षुओं को लातों, घूंसे और जूतों से पीटा गया.

अग्निहोत्री ने सवाल किया कि मारपीट के जरिए आप अन्य समुदाय के लोगों को क्‍या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही पूछा कि क्या आप ब्राह्मणों का नरसंहार करना चाहते हैं?

हमारे सांसद-विधायक मूक दर्शक हैं: अग्निहोत्री

अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया राजपत्र अधिसूचना (13 जनवरी, 2026) से जुड़े विवाद पर भी बात की.

उन्‍होंने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार के हालिया नियम, भारत सरकार के 13 जनवरी 2026 को जारी राजपत्र के अनुसार, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को घोषित अपराधी माना गया है. इसका मतलब है कि आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहा हो सकता है, कोई भी उनके खिलाफ भेदभाव का झूठा आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा सकता है, और समता समिति उनका फायदा उठाएगी. उन्‍होंने कहा, "इस दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के सांसद और विधायक, हमारा ब्राह्मण समुदाय, पूरी तरह से मूक दर्शक बने हुए हैं. वे चुप हैं. क्या वे चाहते हैं कि समाज में उनके बेटों, बेटियों और बहुओं का बलात्कार हो?..."

जनरल कैटेगिरी का नरसंहार हो सकता है: अग्निहोत्री

अग्निहोत्री ने ब्राह्मण जन प्रतिनिधियों से इस्तीफा देने और समुदाय के साथ खड़े होने की अपील की है, उनका कहना है कि उनकी निष्क्रियता से जनरल कैटेगिरी का "नरसंहार" हो सकता है.

उन्‍होंने ब्राह्मण समुदाय के जन प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वे तुरंत इस्तीफा देना शुरू करें और समुदाय के साथ खड़े हों. समय आ गया है, अन्यथा आपका नरसंहार निश्चित है. जनरल कैटेगिरी का नरसंहार निश्चित है क्योंकि आपके जन प्रतिनिधि कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारी बनकर सो रहे हैं. मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा है, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

अग्निहोत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है और उन्हें शामली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अटैच किया है. विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अग्निहोत्री जांच पूरी होने तक शामली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अटैच रहेंगे.

अग्निहोत्री के इस्तीफे ने राज्य में राजनीतिक बहस छेड़ दी है. भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि न तो मैं उन्हें जानता हूं और न ही उनके बारे में सुना है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति की बू आने लगती है और फिर वे बहाने ढूंढने लगते हैं.