इंजीनियर युवराज मौत मामला: कौन हैं कृष्णा करुणेश, जो बनाए गए नोएडा के CEO 

नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में योगी सरकार ने कुछ दिन पहले ही बड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा के CEO डॉ लोकेश एम को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था.

नोएडा के सीईओ बनाए गए कृष्णा करुणेश
  • कृष्णा करुणेश को नोएडा का नया CEO नियुक्त किया गया जो पहले अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे
  • योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए मंडलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT गठित की है
  • SIT ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीन को रीक्रिएट किया और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किए हैं
नोएडा:

नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में अभी SIT की जांच जारी है. इस मामले में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नोएडा के CEO एम लोकेश की जगह कृष्णा करुणेश को नोएडा का नया सीईओ बनाया है. कृष्णा करुणेश गोरखपुर के डीएम रहे हैं. आपको बता दें कि कृष्णा करुणेश 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. कृष्णा करुणेश नई जिम्मेदारी मिलने से पहले अभी तक नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात थे. वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं.

कृष्णा करुणेश गोरखपुर के अलावा कुशीनगर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद में एसडीएम और सीडीओ के पद पर भी रह चुके हैं. इनके अलावा वो बलरामपुर और हापुड़ जैसे जिलों में भी बड़े पदों पर रह चुके हैं. 

आपको बता दें कि नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में योगी सरकार ने कुछ दिन पहले ही बड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा के CEO डॉ लोकेश एम को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था.साथ ही योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया था. सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT गठित हुई. मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में गठित हुई SIT में एडीजी जोन मेरठ व चीफ इंजीनियर PWD भी शामिल है. एसआईटी 5 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी.

SIT कर रही है मामले की जांच 

नोएडा में इंजीनियर की हत्या मामले की जांच SIT कर रही है. योगी सरकार ने SIT से अगले कुछ दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही मामले से जुड़े हर पहलू की जांच और इस गलती के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, ये भी तय करने के लिए कहा गया है. SIT ने बीते कुछ दिनों में घटनास्थल का दौरा भी किया है. साथ ही उस रात वहां पर क्या कुछ हुआ उसे लेकर सीन को भी रीक्रिएट किया गया है. इस मामले में प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों से भी सवाल-जवाब किया गया है. 

नोएडा सेक्टर 150 में हुआ था दर्दनाक हादसा

16 जनवरी को गुरुग्राम स्थित ऑफिस से अपने घर नोएडा सेक्टर 150 जा रहे इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे बेसमेंट में गिर गया था. उस रात घना कोहरा था. उन्हें कोहरे के कारण आगे कुछ दिखा नहीं और उनकी कार असंतुलित होकर सड़क किनारे बनी दीवार को तोड़कर एक मॉल के निर्माणाधीन बेसमेंट में गिर गई.इसके बाद इस हादसे में युवराज मेहता की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि इस खाली प्लॉट में पानी भरे होने की सूचना को लेकर कई बार प्रशासन को पहले भी अवगत कराया गया था लेकिन कभी प्रशासन ने इसे लेकर चुस्ती नहीं दिखाई. 

