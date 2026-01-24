विज्ञापन
इंजीनियर युवराज की मौत के पहले के 2 नए वीडियो सामने आए, जानिए आखिरी पलों में क्या हुआ था

इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में घटना स्थल से जुड़े दो नए वीडियो सामने आए हैं. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति खुद को रात 11:45 बजे से मौके पर मौजूद बता रहा है. वीडियो में वह यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि 11:45 बजे गाड़ी के पानी में गिरने की जानकारी मिली थी.

  • नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले से जुड़े दो नए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
  • वीडियो में एक व्यक्ति रात 11:45 बजे से मौके पर मौजूद होने और घटना की जानकारी देने का दावा करता है.
  • वीडियो में रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और मौके की स्थिति विस्तार से दिखाई गई है.
नोएडा के सेक्टर‑150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में घटना स्थल से जुड़े दो नए वीडियो सामने आए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त के हैं, जब इंजीनियर ने बोलना बंद कर दिया था.

वीडियो बनाने वाला व्यक्ति खुद को रात 11:45 बजे से मौके पर मौजूद बता रहा है. वीडियो में वह यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि 11:45 बजे गाड़ी के पानी में गिरने की जानकारी मिली थी.

रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल

वीडियो में मौजूद व्यक्ति रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है. उसने पूरे घटनाक्रम को कैमरे पर बताते हुए मौके की स्थिति को दिखाया है. वीडियो में फायर विभाग, पुलिस, एंबुलेंस और अन्य संसाधनों की मौजूदगी भी दिखाई गई है.

यह भी पढ़ें- SIT ने पूरी की नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की जांच! आज सौंप सकती है रिपोर्ट

रेस्क्यू के दौरान की नई तस्वीरें भी आईं सामने

इन वीडियो के साथ‑साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें घटना स्थल की स्थिति और मौके पर मौजूद टीमें देखी जा सकती हैं. दोनों वीडियो घटनास्थल की ही हैं. 

जांच में अहम हो सकते हैं वायरल वीडियो

मामले से जुड़े ये दोनों वीडियो अब जांच के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उठाए गए सवालों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग और प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

इस मामले की SIT जांच लगभग पूरी 

बता दें कि नोएडा के टेक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित विशेष जांच टीम (SIT) की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक SIT आज देर शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है. जानकारी के अनुसार, SIT की टीम शुक्रवार को प्राधिकरण कार्यालय में रात 9:30 बजे तक मौजूद रही. इस दौरान दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक पूछताछ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार जारी रही.

यह भी पढ़ें- स्पीड ब्रेकर पर सफेद पट्टी, भरे जा रहे गड्ढे...ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत के बाद ये 5 चीज़ें बदलीं...

दीवार तोड़ पानी में गिरी थी युवराज की कार

यह घटना 16 और 17 जनवरी 2026 की रात की है, जब पेशे से एक इंजीनियर युवराज मेहता की कार गने कोहरे की वजह से दीवार तोड़कर पानी भरे गड्ढे में जा गिरी थी. पानी में कार डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई. आरोप है कि बिल्डर और उसके सहयोगियों द्वारा निर्माण स्थल पर गंभीर लापरवाही बरती गई थी. प्लॉट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से युवराज की मौत हो गई थी. इस मामले में थाना नॉलेज पार्क में केस भी दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. 

