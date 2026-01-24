विज्ञापन
SIT ने पूरी की नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की जांच! आज सौंप सकती है रिपोर्ट

नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में गठित एसआईटी की जांच अंतिम चरण में है. प्राधिकरण से हुई पूछताछ के बाद 60 पन्नों का जवाब सौंपा गया, जिससे टीम संतुष्ट नहीं है. जांच में आवंटन प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों में लापरवाही सामने आई है. रिपोर्ट के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है, आज तक सौंपी जा सकती है.

  • नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की जांच के लिए गठित SIT ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है.
  • SIT ने नोएडा के सेक्टर 150 में घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की पुनर्रचना भी की है.
  • प्राधिकरण ने SIT को 60 पन्नों का लिखित जवाब सौंपा, लेकिन SIT इस जवाब से संतुष्ट नहीं है.
नोएडा के टेक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित विशेष जांच टीम (SIT) की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक SIT आज देर शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है. जानकारी के अनुसार, SIT की टीम शुक्रवार को प्राधिकरण कार्यालय में रात 9:30 बजे तक मौजूद रही. इस दौरान दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक पूछताछ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार जारी रही.

प्राधिकरण ने सौंपा 60 पन्नों का जवाब

सूत्रों के मुताबिक, प्राधिकरण की ओर से SIT को 60 पन्नों का लिखित जवाब सौंपा गया है. हालांकि, SIT इस जवाब से संतुष्ट नहीं है.

जांच का मुख्य फोकस आवंटन प्रक्रिया में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर केंद्रित रहा.

रिपोर्ट के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई संभव

सूत्रों का कहना है कि जैसे ही SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है. मामले में जांच पूरी होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

SIT ने रिक्रिएट किए सीन

बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की कार पानी में गिरने की घटना को एसआईटी की टीम ने रीक्रिएट भी किया था. इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी की टीम गुरुवार शाम करीब 6.15 बजे मेरठ से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में घटनास्थल पर पहुंची. यह टीम करीब आधे घंटे तक यहां रुकी. इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों से उस दिन के बारे में जानकारी ली.

एसआईटी की टीम ने ब्रेकर से लेकर गाड़ी गिरने तक की जगह को मार्क किया गया. इस दौरान जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा डीसीपी ग्रेटर नोएडा एडीएम और अन्य अधिकारी वहां मौजूद रहे. एडीजी भानु भास्कर ने करीब आधे घंटे तक वहां का जायजा लिया. अब रिपोर्ट तैयार कर 5 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी. उसके बाद मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी.

दीवार तोड़ पानी में गिरी थी युवराज की कार

यह घटना 16 और 17 जनवरी 2026 की रात की है, जब पेशे से एक इंजीनियर युवराज मेहता की कार गने कोहरे की वजह से दीवार तोड़कर पानी भरे गड्ढे में जा गिरी थी. पानी में कार डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई. आरोप है कि बिल्डर और उसके सहयोगियों द्वारा निर्माण स्थल पर गंभीर लापरवाही बरती गई थी. प्लॉट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से युवराज की मौत हो गई थी. इस मामले में थाना नॉलेज पार्क में केस भी दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. 

