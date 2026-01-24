पानी में पत्थर, बिना रस्सी पानी में उतरता शख्स...ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर के आखिरी पलों का वीडियो

- नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षा उपकरणों की कमी नजर आई.
- वीडियो में पानी में उतरने वाले व्यक्ति के बिना सेफ्टी रस्सी और सुरक्षा साधन के काम करने की स्थिति दिख रही है.
- घटना स्थल पर 11:45 बजे हादसे की सूचना मिली, जबकि रेस्क्यू टीम 12 बजे मौके पर पहुंची थी, देरी पर सवाल उठे.
'20 फीट दलदल है… अरे रस्सी भी बांध दो इनको… ये पानी में उतर रहे हैं, इनके रस्सी तो बांध देते… ये दीवार भी खिसक रही है… जिस दीवार पर तुम सब खड़े हो वो खिसक रही है… वो बहुत दूर है… ऊबड़‑खाबड़ है, तैरा भी नहीं जा सकता…'
ये शब्द उस शख्स के हैं, जिसने नोएडा के सेक्टर‑150 में इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने के दौरान का वीडियो रिकॉर्ड किया. अब सामने आया यह वीडियो सिर्फ एक हादसे का दृश्य नहीं, बल्कि रेस्क्यू सिस्टम की गंभीर खामियों को बेनकाब करता दस्तावेज बन गया है.
नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में घटना स्थल से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो इंजीनियर के आखिरी पलों के हैं, जब वह बोलना बंद कर चुका था. सामने आए फुटेज में रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं.
वीडियो में क्या दिख रहा है?
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी में पत्थर पड़े हुए हैं. एक व्यक्ति बिना किसी सेफ्टी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के पानी में उतरता हुआ नजर आ रहा है. मौके पर मौजूद हालात और अव्यवस्था को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति पूरे घटनाक्रम को कैमरे पर बताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठा रहा है.
11:45 पर हादसे की जानकारी, 12 बजे मौके पर पहुंचने का दावा
वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला शख्स यह दावा करता सुनाई देता है कि 11:45 बजे गाड़ी के पानी में गिरने की सूचना मिली थी. वह खुद 12 बजे से मौके पर मौजूद था. वीडियो में फायर विभाग, पुलिस, एंबुलेंस और अन्य संसाधनों की मौजूदगी भी दिखाई जा रही है.
रेस्क्यू ऑपरेशन की नई तस्वीरें भी आईं सामने
इन वीडियोज में रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देखा जा सकता है, जिनमें घटनास्थल की स्थिति और बचाव कार्य को दिखाया गया है. इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर रेस्क्यू प्रक्रिया की गंभीरता और तैयारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
जांच के लिए अहम हो सकते हैं वीडियो
मामले से जुड़े ये वीडियो अब जांच के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं. इंजीनियर की मौत के समय रेस्क्यू में देरी, संसाधनों की कमी और सुरक्षा मानकों को लेकर उठे सवालों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है.
