हम सभी के लिए चेतावनी... दिल्ली और नौगाम थाने में हए ब्लास्ट पर पीयूष गोयल ने और क्या कहा?

पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उद्योग जगत को साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल बैकबोन को कारगर बनाने पर भी ध्यान देना होगा.

दिल्ली धमाके पर पीयूष गोयल का बयान.
  • दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया और सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त है.
  • केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने आतंकवादी हमलों के बाद सावधानी बरतते हुए वापसी की है.
  • पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताते हुए साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही.
नई दिल्ली:

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. हर तरफ इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है. भारत सरकार ने सख्ती से कहा है कि आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुंबई में हुए बम धमाके हों या फिर कोई अन्य आतंकवादी हमला, भारत ने हमेशा लचीलापन दिखाया है, और सावधानी और एहतियात बरतते हुए वापसी की है.

ये हमले हम सभी के लिए एक चेतावनी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने कश्मीर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी है, जहां एक पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई. दिल्ली के लाल किले पर एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ, यह बहुत दुखद हमला है. लेकिन यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है. यह शायद आतंकवादियों या हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की आखिरी कोशिश है. , वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अवसर पर ये अहम बात कही. वाणिज्य मंत्री ने यह बात उद्योग संघ फिक्की (FICCI) की वार्षिक AGM के पूर्वावलोकन के मौके पर कही.

राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बल

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उद्योग जगत को साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल बैकबोन को कारगर बनाने पर भी ध्यान देना होगा. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, पीयूष गोयल ने आज के अस्थिर वैश्विक परिवेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बल दिया. उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा, तकनीकी सुरक्षा उपाय और सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास के केंद्रीय स्तंभ होंगे.

नक्सलबाद देश से खत्म होने को है

नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सक्रिय मुहिम का ज़िक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे देश में एक समय लगभग 150 ज़िले नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित थे. वहां विकास नहीं हो पता था और आम लोग गरीबी में रहने के लिए मज़बूर थे. उनके पास इलाके में विकास की बुनियादी सुविधायें नहीं थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि देश में नक्सलवाद को ख़त्म करना जरूरी है. आज देश में सिर्फ एक दर्ज़न जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं.

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि 31 मार्च, २०२6 तक जिन जिलों में नक्सलवाद बचा है वहां भी उसे ख़त्म कर दिया जायेगा, अगले साढ़े चार महीनों के बाद देश के किसी भी हिस्से में नक्सलवाद नहीं बचेगा.

