जब छोटा था, सोचता था क्या खेलों को इज्जत मिलेगी: विदिशा में कपिल देव

"मैं सोचता था जब छोटा था कि क्या खेलों के लिए भी इतनी इज्जत मिल सकती है, लेकिन आज प्रूव होता है कि हमारा देश अब तेजी से खेलों की तरफ जा रहा है." विदिशा में सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ पर मशहूर क्रिकेटर कपिल देव ने युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए ये अहम बात कही.

माता-पिता से खास अपील

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में आयोजित इस खेल महोत्सव में भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए. खिलाडियों को संबोधित करते हुए कपिल देव ने कहा, "इतने छोटे शहर से इतने खिलाड़ी निकलेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यकीनन बहुत से बच्चे आएंगे, जो देश के लिए खेलेंगे. सभी देश के लिए बात करो, क्योंकि देश के लिए खेलने से बड़ा और कुछ नहीं है... इतना ज्यादा पैशन और जोश है खेलों के बारे में, मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छी जगह जा रहा है. मैं चाहूंगा कि तमाम बच्चे मेहनत करो, पढ़ना भी पड़ेगा. इस तरह का उत्सव अगर सभी छोटे शहरों में होगा तो आने वाले समय में हम बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतेंगे. बच्चों के माता-पिता को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को खेलने दीजिए."

एथलेटिक सेंटर बनाने का ऐलान

खेल महोत्सव के उद्गाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने देश में फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है. शरीर स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा माध्यम खेल है. प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर संसदीय क्षेत्र में एक खेल महोत्सव होना चाहिए, इसलिए यहां खेलों का शुभारंभ हो रहा है." केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शिवराज सिंह की पहल पर, मध्य प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए विदिशा में एक एथलेटिक सेंटर बनाने का ऐलान किया. साथ ही, मध्य प्रदेश का हर साल केंद्र सरकार द्वारा "खेलो इंडिया" के तहत परम्परागत खेलों के आयोजन के लिए चयन किए जाने की घोषणा भी की.