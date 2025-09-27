चिप से लेकर जहाज तक, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने... ओडिशा के युवाओं से PM मोदी ने और क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जब ओडिशा दौरे के झारसुगुड़ा पहुंचे तो वहां के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. पीएम का काफिला जैसे ही झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से निकला तो ओडिशा के पारंपरिक नृत्य गीत के साथ उनका स्वागत किया गया. पीएम ने ओडिशा को 60 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है, इनमें 1700 करोड़ रुपये का रेल प्रोजेक्ट, अंत्योदय योजना के तहत 50 हजार घरों का आवंटन, ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत और बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क की शुरुआत शामिल है.

अपने जहाज होंगे तो संकट के समय आसानी होगी

पीएम मोदी ने कहा कि जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो बड़े-बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है. व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा, जहाज निर्माण से हर जगह फायदा होता है. अगर अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात-निर्यात में रुकावट नहीं आएगी. इसलिए बीजेपी सरकार ने देश में बड़े-बड़े जहाज निर्माण के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया है. इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा, इससे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा, लाखों रोज़गार पैदा होंगे.

भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने

पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प यह है कि चिप से लेकर जहाज तक, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने. देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश अब किसी पर निर्भर न रहे, इसलिए पारादीप से झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है.

पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार है. हम गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ज़ोर देते हैं. हमारी सरकार ने अब तक देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं. ओडिशा में भी हज़ारों घरों के निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है.

ओडिशा के लोगों को समृद्धि की ओर ले जाएंगे

ओडिशा की क्षमता और यहां के लोगों की प्रतिभा पर मुझे हमेशा से भरोसा रहा है. प्रकृति ने ओडिशा को बहुत से उपहारों से नवाजा है. इस राज्य ने दशकों तक गरीबी देखी है, लेकिन यह दशक ओडिशा के लोगों को समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा. इसके लिए बीजेपी सरकार ओडिशा में बड़ी परियोजनाएं ला रही है.

आत्मनिर्भर भारत के लिए कुशल युवा और अनुसंधान का माहौल जरूरी है. आज ओडिशा समेत पूरे देश में शिक्षा और कौशल विकास में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. आज मेरिट नाम से एक योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा देने करने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे हमारे युवाओं को अच्छी तकनीकी शिक्षा के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा. देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज बहुत काम किया जा रहा है.

अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ता

पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 में जब आप लोगों ने जब हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने देश को इस कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला. अब बीजेपी सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया है. कांग्रेस जब सत्ता में थी, तो हमारे कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है.

पीएम मोदी ने ब्रह्मपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो राज्यों में किफायती और आरामदायक संपर्क प्रदान करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और प्रमुख आर्थिक जिलों को जोड़ेगी.

पीएम ने ओडिशा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.