मंच पर पीएम मोदी का हो रहा था इंतजार, तभी रैली में पहुंचे 'मोदी' को देख सब क्यों रह गए हैरान

ओडिशा के झारसुगुड़ा में टाइम से पहले ही 'प्रधानमंत्री' पहुंच गए, जिन्‍हें देख हर कोई चौंक गया. क्‍योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने का समय तय था, यहां आने से पहले उन्‍हें एक रोड शो भी करना था. ऐसे में लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्‍या रहा है. वह हाथ जोड़ते हुए कार्यक्रम स्‍थल में पहुंच गए और इस दौरान लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए भी नजर आए. इनके आने से कार्यक्रम स्‍थल में हलचल सी मच गई. लेकिन जब लोगों ने गौर से इस शख्‍स को देखा, तो उन्‍हें समझ में आया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं.

Jharsuguda, Odisha: An attendee, Sadanand Naik, came dressed as PM Modi ahead of the Prime Minister's public meeting pic.twitter.com/nyBQaZwRRR — IANS (@ians_india) September 27, 2025

हूबहू PM मोदी

झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले सदानंद नाइक नाम के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की वेशभूषा में नजर आए. एक बार को इन्‍हें देख हर कोई धोखा खा सकता है. सदानंद नाइक का रंग-रूप, कद काठी और पहनावा बिल्‍कुल प्रधानमंत्री मोदी जैसा है. इनके हावभाव भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही हैं. प्रधानमंत्री मोदी के हमशक्ल के रूप में सदानंद नाइक काफी चर्चा में रहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल के रूप में सदानंद नाइक काफी चर्चा में रहते हैं.

सदानंद की दाढ़ी, बाल, चश्मे और कपड़े पहनने का अंदाज़ (हाफ-स्लीव कुर्ता और जैकेट) प्रधानमंत्री मोदी से हूबहू मिलता है. बीजेपी की रैलियों और प्रचार कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति काफी बढ़ गई है. उनकी शक्ल-सूरत के कारण लोग उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं. उन्होंने गुजरात, ओडिशा और अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया है.

PM मोदी का ओडिशा दौरा

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के एक दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान वह एक रोड शो के अलावा राज्‍य की कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे. वे सुबह 9:20 बजे वायु सेना के विशेष विमान से नई दिल्ली से रवाना होंगे और 11:10 बजे झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर उतरेंगे. हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री दो किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल होंगे, जिसमें उनके स्वागत के लिए बैरिकेड के दोनों ओर 10 हजार से अधिक लोग और सांस्कृतिक दल मौजूद रहेंगे. इसके बाद पीएम मोदी अमलपाली में बैठक स्थल पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वागत भाषण देंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे. प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 8 आईआईटी संस्थानों के क्षमता विस्तार परियोजनाओं, संबलपुर सिटी-सरला रेलवे फ्लाईओवर परियोजना और भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क की आधारशिला रखेंगे. वे बीएसएनएल की देशव्यापी 4G सेवाओं, तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान पहल (एमईआईए-आईटीआईआर) और ओडिशा सरकार के विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे.