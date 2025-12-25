विज्ञापन
विशेष लिंक

BJP, जनसंघ के 3 शिखर पुरुष, 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जानें कितना भव्य है लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बीजेपी, जनसंघ के तीन शिखर पुरुषों की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे. कांसे की ये प्रतिमाओं के साथ इन महापुरुषों के जीवन पर आधारित संग्रहालय भी बनाया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
BJP, जनसंघ के 3 शिखर पुरुष, 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जानें कितना भव्य है लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल
Rashtra Prerna Sthal in Lucknow
लखनऊ:

Rashtra Prerna Sthal in Lucknow: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भाजपा-जनसंघ के तीन शिखर पुरुषों अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण करने वाले हैं. लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में 65 एकड़ के पार्क में ये विशाल मूर्तियां लगी हैं. पीएम मोदी मूर्तियों के अनावरण और म्यूजियम के उद्घाटन के बाद वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को भी संबोधित करेंगे. 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी यहां बड़ा संदेश दे सकते हैं. दलित और पिछड़ों को साधने में जुटी बीजेपी ने हाल ही में यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी की नियुक्ति की है.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खासियत---

  • 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मूर्तियां लगीं
  • 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमाएं लगाई गई हैं इस वसंत कुंज के पार्क में 
  • बीजेपी-जनसंघ के इन महापुरुषों की जीवनी पर आधारित म्यूजियम का उद्घाटन भी होगा
  • 2 लाख लोगों की क्षमता इस पार्क में रैली के लिए, विशाल मंच सजा
  • मनोरंजन, मेडिटेशन सेंटर, विश्राम केंद्र, योग सेंटर और कैफेटीरिया भी है इस पार्क में 

कैसा है म्यूजियम

  1. कमल के आकार का संग्रहालय 98 हजार वर्ग फुट में फैला है
  2. प्रसिद्ध मूर्तिकार श्रीराम सुतार और मंटूराम ने इन प्रतिमाओं और संग्रहालय को तैयार कराया
  3. बीजेपी के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ प्रोजेक्टर पर इसे लेजर के जरिये दिखाया जाएगा
  4. सिंथेटिक ट्रैक 1.7 किलोमीटर लंबा भी बनाया गया है, लोगों के टहलने-घूमने के लिए 


प्रेरणा गैलरी -1

जनसंघ के संस्थापकों में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूरी राजनीतिक यात्रा को इस गैलरी में दिखाया गया है. इसमें उनके जम्मू-कश्मीर को लेकर भाषण भी शामिल हैं. 

  • 3डी तस्वीरें
  • डिजिटल कियोस्क
  • एनिमेशन तकनीक
  • इंटरैक्टिव प्रदर्शनी
rashtriya prerna park lucknow rashtra prerna sthal lucknow museum

rashtriya prerna park lucknow rashtra prerna sthal lucknow museum

प्रेरणा गैलरी 2- दीनदयाल उपाध्याय

इस गैलरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारधारा और दर्शन एकात्म मानववाद को बताया गया है. राष्ट्र के प्रति उनकी सोच का दर्शन भी यहां देखने को मिलेगा.

  • टच टेबल और प्रोजेक्शन स्क्रीन
  • विस्तृत इन्फोग्राफिक्स
  • आकर्षक सेट डिजाइन
  • एनीमेशन प्रजेंटेशन भी

प्रेरणा गैलरी-3 अटल बिहारी वाजपेयी

भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषणों के साथ उनकी पूरी जीवनगाथा को यहां दिखाया गया है. 

  • पूरी जीवनगाथा अटल जी की
  • कवि, पत्रकार और नेता के तौर पर
  • राम जन्मभूमि खंड
  • डिजिटल एलबम भी यहां
  • सम्मान और पुरस्कारों की प्रदर्शनी
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashtra Prerna Sthal, Atal Bihari Vajpayee, PM Modi In Lucknow
Get App for Better Experience
Install Now