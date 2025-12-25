BJP, जनसंघ के 3 शिखर पुरुष, 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जानें कितना भव्य है लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल

Rashtra Prerna Sthal in Lucknow: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भाजपा-जनसंघ के तीन शिखर पुरुषों अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण करने वाले हैं. लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में 65 एकड़ के पार्क में ये विशाल मूर्तियां लगी हैं. पीएम मोदी मूर्तियों के अनावरण और म्यूजियम के उद्घाटन के बाद वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को भी संबोधित करेंगे. 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी यहां बड़ा संदेश दे सकते हैं. दलित और पिछड़ों को साधने में जुटी बीजेपी ने हाल ही में यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी की नियुक्ति की है.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खासियत---

230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मूर्तियां लगीं

65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमाएं लगाई गई हैं इस वसंत कुंज के पार्क में

बीजेपी-जनसंघ के इन महापुरुषों की जीवनी पर आधारित म्यूजियम का उद्घाटन भी होगा

2 लाख लोगों की क्षमता इस पार्क में रैली के लिए, विशाल मंच सजा

मनोरंजन, मेडिटेशन सेंटर, विश्राम केंद्र, योग सेंटर और कैफेटीरिया भी है इस पार्क में

कैसा है म्यूजियम

कमल के आकार का संग्रहालय 98 हजार वर्ग फुट में फैला है प्रसिद्ध मूर्तिकार श्रीराम सुतार और मंटूराम ने इन प्रतिमाओं और संग्रहालय को तैयार कराया बीजेपी के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ प्रोजेक्टर पर इसे लेजर के जरिये दिखाया जाएगा सिंथेटिक ट्रैक 1.7 किलोमीटर लंबा भी बनाया गया है, लोगों के टहलने-घूमने के लिए

देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। यहां… pic.twitter.com/ssmmeQORxF — Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2025



प्रेरणा गैलरी -1

जनसंघ के संस्थापकों में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूरी राजनीतिक यात्रा को इस गैलरी में दिखाया गया है. इसमें उनके जम्मू-कश्मीर को लेकर भाषण भी शामिल हैं.

3डी तस्वीरें

डिजिटल कियोस्क

एनिमेशन तकनीक

इंटरैक्टिव प्रदर्शनी

प्रेरणा गैलरी 2- दीनदयाल उपाध्याय

इस गैलरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारधारा और दर्शन एकात्म मानववाद को बताया गया है. राष्ट्र के प्रति उनकी सोच का दर्शन भी यहां देखने को मिलेगा.

टच टेबल और प्रोजेक्शन स्क्रीन

विस्तृत इन्फोग्राफिक्स

आकर्षक सेट डिजाइन

एनीमेशन प्रजेंटेशन भी

प्रेरणा गैलरी-3 अटल बिहारी वाजपेयी

भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषणों के साथ उनकी पूरी जीवनगाथा को यहां दिखाया गया है.