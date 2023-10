TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर एडवोकेट जय देहाद्री की चिट्ठी में लगाए गए क्या-क्या आरोप...?

एडवोकेट जय अनंत देहाद्री ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि 2021 में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल मीडिया में अदाणी ग्रुप और पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये दिए. चिट्ठी के मुताबिक, जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर अदाणी के खिलाफ डोजियर पहुंचाया. अदाणी पर महुआ के आरोपों की झलक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी दिखी. आरोप है कि सवाल पीएम मोदी और अदाणी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पूछे गए. ये सवाल हीरानंदानी के हितों से जुड़े थे. हीरानंदानी ग्रुप, अदाणी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट में हारा था. पत्र में कहा गया कि सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिए. दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपये दिए. साथ ही दर्शन ने महुआ को महंगे आईफोन भी दिए. दर्शन ने महुआ को आबंटित सरकारी आवास की मरम्मत भी कराई. महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे. महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस भी दिया. सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए. पत्र के अनुसार, 2019 से 2023 के बीच 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे. महुआ ने पारादीप, धामरा पोर्ट से तेल और गैस सप्लाई पर सवाल पूछे. उन्होंने यूरिया सब्सिडी को लेकर सवाल पूछे. साथ ही स्टील की कीमत, जो रियल एस्टेट को प्रभावित करती है और इनकम टैक्स विभाग की शक्तियों को लेकर भी सवाल पूछे. जय देहाद्री ने इस मामले में जांच के लिए CBI से शिकायत की है. जय देहाद्री के मुताबिक, महुआ ने दर्शन के कहने पर ये सवाल पूछे, क्या GAIL और IOCL ने धामरा LNG टर्मिनल से करार किया है? धामरा टर्मिनल को सालाना कितने की पेमेंट दी है? क्या धामरा टर्मिनल से करार के लिए कोई टेंडर निकाला गया था? यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस खरीद में कितनी सब्सिडी दी जा रही है? महुआ के सवाल, RBI ने जिस कॉमर्शियल रियल एस्टेट लोन का ऐलान किया वो क्या घरों, इमारतों और दफ्तरों के लिए भी है? अदाणी ग्रुप में निवेश करने वाले FPI के मालिक कौन हैं? क्या अदाणी ग्रुप के खिलाफ ED, SEBI जांच चल रही है? स्टील के दाम कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? चिट्ठी के मुताबिक, 'दर्शन के कहने पर महुआ के सवाल', क्या देश में नेचुरल गैस की मांग बढ़ रही है? क्या अदाणी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट PPP मॉडल पर दिए जा रहे हैं? क्या हाल ही में SC ने ED को PMLA के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है? क्या किसी व्यक्ति द्वारा डिस्क्लोजर के बाद भी तीन साल के अतिरिक्त टैक्स की जांच हो सकती है? दर्शन हीरानंदानी रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे और रियल एस्टेट बिजनेस हीरानंदानी ग्रुप के होने वाले सीईओ हैं. एनर्जी, शिक्षा और हेल्थकेयर में इनके कारोबार हैं. नवंबर 2017: पैराडाइज पेपर में इनके ऊपर आरोप लगे थे. एनटीडीवी ने हीरानंदानी से भी इस मुद्दे पर बात की तो उनके प्रवक्ता ने कहा, ये आरोप गलत हैं. हम सिर्फ कारोबार करते हैं, राजनीति नहीं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)