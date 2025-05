कांग्रेस ने किया था सरेंडर, अतीत में मत जाइए... BJP-JDU का पलटवार, PAK से समझौते की जांच की मांग

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर सरेंडर करने के आरोप पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है. उन्होंने चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि सरेंडर करने का काम तो कांग्रेस ने 1991 में किया था. अब समय आ गया है कि इस समझौते जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ. क्या यह देशद्रोह नहीं है?

बीजेपी सांसद ने कहा कि 1991 का समझौता तब हुआ था, जब कांग्रेस समर्थित सरकार सत्ता में थी. इसे 1994 में लागू किया गया था, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे. उस समझौते में आपने कहा था कि हमारी सेना कहां तैनात होगी, नौसेना कहां तैनात होगी, वायुसेना कैसे कार्रवाई करेगी और ये सब 15 दिन पहले बताना होगा, क्या ये देशद्रोह नहीं है?

VIDEO | Regarding his post on X, BJP MP Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) says, "This is a 1991-agreement when Chandra Shekhar was the Prime Minister of India and Congress was supporting him. However, the implementation date of the agreement is December 15, 1994, when PV… pic.twitter.com/HkTVjDoHU3