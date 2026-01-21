'SIR की फाइनल लिस्ट में सब ठीक तो अच्छा, वरना आग ही आग...' TMC विधायक की धमकी पर मचा बवाल

विवादित बयानबाजी के लिए बदनाम तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोनिरुल इस्लाम ने फिर धमकी भरा बयान दिया है. इस्लाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा के बाद जो मतदाता सूची आएगी, अगर वो ठीकठाक रही तो सही है, वरना आप हर जगह आग लगती देखेंगे. मेरा मानना ​​है कि तड़पते हुए धीरे-धीरे मरने की बजाय लड़ते हुए मरना कहीं अधिक सही है.पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को काफी हंगामा देखने को मिला था, जब फरक्का सीट से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम समर्थकों के साथ फरक्का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दिखे थे.

वहां वोटर लिस्ट रिवीजन के काम के दौरान हंगामा हुआ था. हंगामे के बाद फरक्का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 200 बूथ लेवल अफसरों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था.बीएलओ का कहना था कि वो बेहद तनाव में काम कर रहे हैं.

समर्थकों ने कार्यालय में घुसकर परिसर में तोड़फोड़ की थी. नारेबाजी के साथ उपद्रवियों ने एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग न करने की बात भी कही. विरोध की जगह पर मोनिरुल इस्लाम भी थे, लेकिन उन्होंने टीएमसी द्वारा तोड़फोड़ में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि ये तो परेशान नागरिकों की प्रतिक्रिया था. उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ एसआईआर प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने सफाई में कहा था कि वहां कोई टीएमसी का झंडा नहीं था. लेकिन वो पुलिस कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं.

कोलकाता पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम के बयान पर भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि टीएमसी विधायक की इस्तेमाल की गई भाषा देशविरोधी मंशा को दर्शाता है.

वहीं टीएमसी के राज्य महासचिव ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को कानून अपने हाथ में न लेने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कानून अपने हाथ में न लें. आपको गुमराह किया जा रहा है और उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपके साथ हैं. अभिषेक बनर्जी आपके साथ हैं. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस आपके साथ है. राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। कानून अपने हाथ में न लें. टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम के भड़काऊ बयान के बाद आया है.

