पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के ‘महाजंगल राज’ को खत्म करना चाहते हैं : PM मोदी

PM मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर ‘वोट बैंक' की राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के ‘‘महाजंगल राज'' को समाप्त करना राज्य में कानून व्यवस्था, विकास और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

राज्य विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं, ऐसे में मोदी ने चुनावी मुकाबले को ‘‘महाजंगल राज और सुशासन'' के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया तथा मतदाताओं से भाजपा के ‘‘डबल इंजन वाली सरकार मॉडल'' का समर्थन करने की अपील की. हुगली जिले के सिंगूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में फर्जी दस्तावेजों के जरिये रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें उनके देशों में वापस भेजना होगा.

सिंगूर, बंगाल की राजनीति में 2008 में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किए गए आंदोलन के लिए जाना जाता है, जिसके कारण टाटा मोटर्स को अपनी नैनो कार परियोजना बंद करनी पड़ी थी. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है. वे घुसपैठियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं.''

मोदी ने कहा कि बंगाल की सीमाओं पर अवैध प्रवासियों को ‘‘राज्य सरकार की निगरानी में फलने-फूलने की अनुमति दी गई है.'' उन्होंने कहा, ‘‘सीमा पर बाड़ लगाने का काम वर्षों से रुका हुआ है. फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं. अब समय आ गया है कि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाए और जाली दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वालों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाए. भाजपा सरकार यह काम करेगी.''

मोदी ने आरोप लगाया कि बार-बार अपील करने के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के मामले में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने में ‘‘विफल'' रही है. उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार राज्य सरकार को बार-बार पत्र लिखकर कह रही है कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई जानी चाहिए और इसके लिए जमीन की आवश्यकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है.''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों को पनाह देने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने जैसी किसी भी हद तक जा सकती है.'' उन्होंने मतदाताओं से भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया, ताकि ‘‘सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके, कानून व्यवस्था बहाल की जा सके और बंगाल को विकास के पथ पर वापस लाया जा सके.''

राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ‘‘महाजंगल राज'' को उखाड़ फेंकना और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार को सत्ता में लाना आवश्यक है.

रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पूछा, ‘‘क्या बंगाल की जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए?'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशभर में मतदाता विकास और कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालने वाली सरकारों को ‘‘दंडित'' कर रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार से तुलना करते हुए मोदी ने कहा कि वहां की सरकार ने पहले केंद्रीय योजनाओं को रोक दिया था, लेकिन जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया.Vउन्होंने कहा, ‘‘आज आयुष्मान भारत योजना से वहां के गरीबों को फायदा हो रहा है. बंगाल की जनता ने भी तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है, ताकि यहां भाजपा की सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना लागू हो सके.''

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल शासन में बंगाल में दंगाई, गिरोह और माफिया ‘‘बेखौफ'' हैं. उन्होंने कहा, ‘‘उद्योग और निवेश तभी आएंगे, जब कानून व्यवस्था सुधरेगी. ‘सिंडिकेट टैक्स' और माफिया का राज भाजपा के शासन में ही खत्म होगा. यह मोदी की गारंटी है.''

मोदी ने कहा कि लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए, ताकि संदेशखलि में भूमि हड़पने और बलात्कार की घटनाएं दोबारा न हों तथा भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों को अपनी नौकरी न गंवानी पड़े.

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल में भाजपा की ‘डबल इंजन' वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास को गति मिलेगी.'' मोदी ने कहा, ‘‘कॉलेजों में बलात्कार, हिंसा और शिक्षा में भ्रष्टाचार तभी रुकेगा, जब भाजपा सत्ता में आएगी.''

उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था ‘‘माफिया के चंगुल'' में है. सिंगूर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि बंगाल के औद्योगिक पतन की जड़ें ‘‘आंदोलन और गिरोहों की राजनीति'' में निहित हैं.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के छोटे से छोटे नेता भी खुद को स्थानीय जागीरदार समझने लगे हैं.'' मोदी ने कहा भाजपा सरकार ‘‘सिंडिकेट राज और माफिया शासन'' का अंत करेगी.

तृणमूल कांग्रेस को ‘‘महिलाओं, युवाओं और किसानों का दुश्मन'' बताते हुए मोदी ने दावा किया कि बेटियां असुरक्षित हैं और बंगाल के युवाओं का भविष्य खतरे में है. उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं और युवाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए. तृणमूल के शासन में भ्रष्टाचार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है.''

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार राजनीतिक शत्रुता के चलते जानबूझकर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोक रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं बंगाल के युवाओं, किसानों, माताओं और बहनों की सेवा करने का निरंतर प्रयास करता हूं, लेकिन तृणमूल सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचने नहीं देती. अगर उन्हें मोदी या भाजपा से कोई समस्या है, तो यह समझ में आता है. लेकिन वे बंगाल की जनता से बदला ले रहे हैं.''

मछुआरों का उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के ‘‘असहयोग'' के कारण मछली पकड़ने पर निर्भर लाखों परिवार लाभ से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने मछुआरों के लिए एक डिजिटल मंच बनाया है और राज्य सरकारें उनका पंजीकरण कर रही हैं, लेकिन बंगाल में यह काम रुका हुआ है.'' मोदी ने कहा कि मछुआरे ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता का उत्साह तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के ‘‘कुशासन'' के बाद बंगाल के ‘‘वास्तविक परिवर्तन'' के संकल्प को दर्शाता है. मोदी ने कहा, ‘‘बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस के अराजकतापूर्ण शासन को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है.''