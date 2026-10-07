'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले MLA हुमायूं कबीर राजनीति से लेंगे संन्यास, बोले- रेजीनगर से बीजेपी ही जीतेगी

पश्चिम बंगाल के नवादा से विधायक और आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने राजनीति से संन्यास लेने और विधायक पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है. रेजीनगर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि रेजीनगर उपचुनाव महज एक दिखावा था और लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं करने दिया गया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली हुई. उन्होंने कहा कि जब तक सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक वह विधानसभा नहीं जाएंगे. साथ ही उन्होंने राजनीति से पूरी तरह अलग होने का फैसला भी घोषित कर दिया.

मतदान वाले दिन हिरासत में लिए गए थे

हुमायूं कबीर ने बताया कि रेजीनगर उपचुनाव के दिन उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था और शाम को रिहा किया गया. उनके बेटे गोलम नबी आजाद इस उपचुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं. यह सीट हुमायूं कबीर द्वारा इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी.

'64 साल का राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा'

हुमायूं कबीर ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद वह एक सार्वजनिक बैठक करेंगे और लोगों से माफी मांगते हुए राजनीति से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा करेंगे. उन्होंने कहा, 'रेजीनगर के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया. RSS कार्यकर्ताओं और पुलिस को विशेष बैज दिए गए थे. जो लोग वह बैज लगाकर घूम रहे थे, उन्होंने वोट लूटे. अगर मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, तो राजनीति या विधायक बने रहने का क्या मतलब है?'

उन्होंने आगे कहा, 'दुर्गा पूजा के बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और अपने 64 साल के राजनीतिक जीवन का अंत कर दूंगा.'

चुनाव प्रक्रिया पर सवाल

हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रशासन और पुलिस की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही. उनके मुताबिक, आम मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगह मतदान प्रभावित हुआ.

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