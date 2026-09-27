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'मैं उनकी मौत की दुआ करूंगा...', CM शुभेंदु अधिकारी को लेकर हुमायूं कबीर का विवादित बयान

हुमायूं के ऐसे बयान से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है. इस विवादित बयान पर बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने कहा कि उनका इलाज होना चाहिए. ऐसा बयान पॉलिटिकल नहीं होता है.

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'मैं उनकी मौत की दुआ करूंगा...', CM शुभेंदु अधिकारी को लेकर हुमायूं कबीर का विवादित बयान
कोलकाता:

आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के अध्यक्ष और नाओदा विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर विवादित बयान दिया है. हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी की मौत की कामना कर दी. उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि मैं शुक्रवार को नमाज पढ़ूंगा और ऊपर वाले से कहूंगा कि उनके ऊपर जाने की टिकट जल्द से जल्द कंफर्म करें.

हुमायूं कबीर ने पूछा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे और उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की अचानक कैसे मौत हो गई? कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री थे और उनकी मौत कैसे हुई? माधव राव सिंधिया की मौत कैसे हुई? इंदिरा गांधी को कैसे जाना पड़ा? राजीव गांधी को कैसे जाना पड़ा? सब ऊपर वाला का खेल है.

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हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को लेकर कहा कि उनका भी घमंड टूटेगा, वह भी जाएंगे और उन्हें इसी तरह इस दुनिया से जाना होगा. इसके बाद भी अगर उनका घमंड कम नहीं हुआ, तो गुनाह बाप को भी नहीं बख्शता. अल्लाह इस तरह झूठ बोलने वालों को सजा देता है.

हुमायूं के ऐसे बयान से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है. इस विवादित बयान पर बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने कहा कि उनका इलाज होना चाहिए. ऐसा बयान पॉलिटिकल नहीं होता है. वहीं बंगाल के एक और मंत्री शंकर घोष ने कहा कि उनके बयान को महत्व नहीं देना चाहिए.

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