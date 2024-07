ये अपमान, फिर कभी नहीं आऊंगी...नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर निकलीं ममता बनर्जी

ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पहुंचीं ममता बनर्जी (Mamata Banerjee Niti Aayog Meeting) खफा हो गई और बैठक को बीच में छोड़कर ही बाहर निकल आईं. जब कि विपक्षी दलों से अलग रुख अपनाकर ममता बैठक में शामिल होने दिल्ली आई थीं. लेकिन अब वह नाराज नजर आ रही हैं. उनका कहना है कि आगे से वह इस बैठक में कभी भी शामिल नहीं होंगी. पूरा मामला उनका माइक बंद करने से जुड़ा है.

ममता के आरोपों पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह दावा गलत है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया गया. उनके बोलेन का समय खत्म हो चुका था. समय खत्म होने के बाद भी बेल तक नहीं बजाई गई. उनकी बोलने की बारी लंच के बाद आती. लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी वापस लौटना था.

ममता बनर्जी का आरोप है कि उनको 5 मिनट से ज्यादा बोलने ही नहीं दिया गया. जबकि उनसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक अपनी बात रखी. लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनको बोलने से ही रोक दिया गया. सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया. मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं. मैं बैठक में भाग ले रही हूं, इसके बजाय आप जो दे रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए.आपकी पार्टी के लिए अधिक गुंजाइश, आपकी सरकार. विपक्ष से केवल मैं ही वहां हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं...यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है."

