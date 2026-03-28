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Rain Alert: आंधी, तूफान और बारिश...दिल्ली में फिर पलटेगा मौसम, UP-राजस्थान ही नहीं इन राज्यों में भी येलो अलर्ट

Rain Alert IMD: मौसम विभाग ने दिल्ली-राजस्थान, यूपी समेत देश के कई राज्यों में अगले 2-3 दिन गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी ने तो इस बाबत येलो अलर्ट भी जारी किया है.

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Rain Alert: आंधी, तूफान और बारिश...दिल्ली में फिर पलटेगा मौसम, UP-राजस्थान ही नहीं इन राज्यों में भी येलो अलर्ट
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  • मार्च महीने के अंत में भी देश के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा
  • मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है
  • दिल्ली में रविवार को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है जिससे गर्मी में राहत मिलेगी
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नई दिल्ली:

Weather Today Rain Alert: लोगों के घरों में अभी ठीक से पंखे-कूलर के साथ ऐसी भी चलने शुरू नहीं हुए कि फिर एक बार मौसम ने अपनी चाल बदल ली है. मार्च महीना खत्म होने को है पर बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है. मौसम विभाग ने दिल्ली-राजस्थान, यूपी समेत देश के कई राज्यों में अगले 2-3 दिन गरज-चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी जारी की है. आईएमडी ने तो इस बाबत येलो अलर्ट भी जारी किया है.

दिल्ली में फिर झमाझम के लिए हो जाइए तैयार

देश की राजधानी दिल्ली में संडे कूल-कूल होने वाला है. मौसम पलटेगा और फिर एक बार आंधी,तूफान के साथ बारिश का दौर देखा जा सकता है. शनिवार यानी आज मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री तक जा सकता है. रविवार को गरज-चमक के साथ बारिश के चलते तापमान ज्यादा तो नहीं गिरेगा पर लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलेगी. सोमवार यानी 30 मार्च को भी हल्की बारिश हो सकती है. 31 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा जो 2 अप्रैल तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा. 

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