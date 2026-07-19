कल का मौसम: दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर जम्मू-कश्मीर तक भारी बारिश, 22 राज्यों में IMD अलर्ट

Kal Ka Mausam 20 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मॉनसून वापसी करता हुआ दिख रहा है. पिछले दो दिनों से उत्तर भारत राज्यों में रुक-रुककर बारिश हो रही है. दिल्ली में बादल छाये हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है. वहीं जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मौसम विभाग ने कल यानी 20 जुलाई 2026 को देश के 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. कल दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है. जानिए कल कहां कैसा मौसम रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट
दिल्ली-एनसीआर में कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल दिनभर बादल छाये रहेंगे. सुबह से ही कई जगहों मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आंधी-तूफान और 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम तापमान 25-27°C के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि शाम के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा. इसलिए मौसम विभाग ने गर्मी और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है. कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है. इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है. यूपी में 22 जुलाई तक मौसम का यही मिजाज रहेगा.
बिहार में भी भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है. राज्य में काफी बड़े इलाके में बारिश होगी. कल यानी 20 जुलाई को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. इस दौरानतेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) भी चल सकती हैं.
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट
जम्मू-कश्मीर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. पुंछ और राजौरी जिलों में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं. मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रशासन ने रविवार को अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ माता वैष्णो देवी और श्री शिव खोरी की यात्राएं भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से स्थगित कर दीं. अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल, दोनों मार्गों से रोक दिया गया है. कश्मीर में बालटाल तथा नुनवान/चंदनवाड़ी आधार शिविरों और जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं को आगे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.
⚠️ IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 19, 2026
Heavy to very heavy rainfall is likely at a few places, with isolated extremely heavy rainfall expected over:
🌧️ 19 July: Meghalaya & Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
🌧️ 19–20 July: Uttarakhand
🌧️ 20–22 July: Jammu & Kashmir
🌧️ 20–21 July: Himachal… pic.twitter.com/ZTq62UtJFC
उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश
मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान भूस्खलन की भी संभावना है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है.
इन राज्यों में भी भारी बारिश
इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के डेली बुलेटिन के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 20 से 22 जुलाई के दौरान भारी बारिश का अनुमान है. वहीं पूर्वी राजस्थान में 20-25 जुलाई के दौरान भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.
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