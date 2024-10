बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, ओडिशा समेत 3 राज्यों की तरफ बढ़ रहा बड़ा 'खतरा', जानिए IMD का अपडेट

मॉनसून की विदाई के साथ-साथ कई राज्यों में बारिश का दौर भी जारी है. चेन्नई, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 3 दिन लगातार बारिश हुई. अब भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और चक्रवात का अनुमान जताया है. IMD भुवनेश्वर की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा, "बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा है. ये तूफान तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है. 18 अक्टूबर से राज्य में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी पर भी इस तूफान का असर दिखेगा."

बंगाल की खाड़ी आमतौर पर अक्टूबर के महीने में चक्रवातों का निर्माण करती है, जो ज्यादातर समय ओडिशा को प्रभावित करते हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भुवनेश्वर की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, "20 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवात (Cyclonic Circulation) बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से 22 अक्टूबर के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बन सकता है."

