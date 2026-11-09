दिवाली के बाद दिल्ली-NCR को नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत! 20 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के इलाकों क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, दिल्ली-NCR में फिलहाल कोई खास बारिश होने के आसार नहीं हैं. दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में कोई खास बारिश होने की उम्मीद नहीं है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 से 13 नवंबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसी दौरान पंजाब में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

IMD ने 9 से 13 नवंबर के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

कैसा रहेगा यूपी, उत्तराखंड और उत्तर-पश्चिम भारत का मौसम?

उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है और मौजूदा बारिश का दौर 11 नवंबर तक जारी रह सकता है. 13 नवंबर को बारिश का एक और दौर आने का अनुमान है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में 10 से 13 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है. इसके अलावा, 10 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं.

11 से 13 नवंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जहां काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है.

IMD ने 10 से 13 नवंबर के बीच इन इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कहीं-कहीं भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है.

पूर्वी भारत का मौसम

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 से 13 नवंबर के बीच काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने के भी आसार हैं. इसके साथ ही, कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. ओडिशा में 10 से 12 नवंबर के बीच कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश हो सकती है. गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 9 से 12 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है. झारखंड में 10 और 11 नवंबर को कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में 11 नवंबर को बारिश होने के आसार हैं.

पूर्वोत्तर भारत का मौसम

आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में 9 से 13 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि इसी दौरान असम और मेघालय में भी बारिश होने के आसार हैं.

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 12 नवंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. IMD ने 11 नवंबर को असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है. 10 और 11 नवंबर के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में कैसा मौसम?

दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है.

9 और 10 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 9 से 13 नवंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 9 नवंबर को आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है.

तेलंगाना में भी कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. IMD ने इस दौरान राज्य में तेज सतही हवाएं चलने और आंधी-तूफान आने का अनुमान जताया है. तटीय कर्नाटक में 9 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 9 से 13 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले सप्ताह में पश्चिम और मध्य भारत में मौसम में कोई खास हलचल होने की संभावना नहीं है.

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