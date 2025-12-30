विज्ञापन
विशेष लिंक

भीषण सर्दी के साथ कोहरे का कहर, IMD की इन जगहों के लिए शीत लहर की चेतावनी, बर्फबारी और बारिश का भी अनुमान

दिल्‍ली में आज भी घना कोहरा छाया है. इसका सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा है. दिल्‍ली में वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं. साथ ही घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है.

Read Time: 4 mins
Share
भीषण सर्दी के साथ कोहरे का कहर, IMD की इन जगहों के लिए शीत लहर की चेतावनी, बर्फबारी और बारिश का भी अनुमान
  • उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भीषण सर्दी और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.
  • मौसम विभाग के अनुसार, कई राज्यों में नए साल तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है.
  • पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

उत्तर भारत में भीषण सर्दी कहर बरपा रही है. पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी सर्दी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पारा लगातार गिर रहा है. हालांकि भीषण सर्दी के साथ ही घने कोहरे ने लोगों की परेशानी में इजाफा ही किया है. दिल्‍ली सहित उत्तर भारत के कई राज्‍यों में आज भी घना कोहरा छाया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अब कई राज्‍यों के लोगों को कोहरे से नए साल में ही छुटकारा मिलेगा. विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत के जम्‍मू-कश्‍मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर-पूर्व के राज्‍यों में अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा. साथ ही कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में भीषण सर्दी की चेतावनी दी है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्‍य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में आज और ओडिशा में कल शीत लहर की स्थिति देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: खो गया यह जहां, खो गया यह रस्ता... ओह गजब! दिल्ली में यह क्या हुआ?

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानों में हो सकती है बारिश

मौसम‍ विभाग के मुताबिक, आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और कल से आसपास के मैदानी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रह सकता है. इसके कारण आज से 2 जनवरी तक जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

साथ ही आज पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्‍थान में हल्‍की से मध्‍यम बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर एक जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बारिश हो सकती है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली NCR में बारिश के आसार, नए साल में मौसम जरा बदलने वाला है, अभी 2 दिन यूपी से बिहार तक कोहरे की मार

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

दिल्‍ली में आज भी कई इलाकों में छाया है घना कोहरा

दिल्‍ली में आज भी घना कोहरा छाया है. इसका सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा है. दिल्‍ली में वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं. साथ ही घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनें कोहरे के कारण अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. वहीं कई विमानों की उड़ानों में भी देरी हुई है.

हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 31 दिसंबर; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 जनवरी तक और ओडिशा में 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक रात और सुबह के वक्‍त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

कोहरे और शीत लहर को लेकर क्या है अनुमान?

  • जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख और मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में आज; हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 जनवरी तक, दिल्‍ली में 31 दिसंबर तक, अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक और असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 जनवरी तक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा में 3 जनवरी तक और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक और झारखंड में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के वक्‍त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
  • हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर और 1 जनवरी, उत्तराखंड में आज और बिहार में 31 दिसंबर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक अलग-अलग इलाकों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है.
  • इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में आज; ओडिशा में 31 दिसंबर तक और हिमाचल प्रदेश में 1 से 3 जनवरी के दौरान शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weather Forecast, Severe Cold, Fog Warning
Get App for Better Experience
Install Now