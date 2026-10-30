कल का मौसम: दिल्ली, UP, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड; IMD का नया अपडेट

- देश में चक्रवात अर्नब का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बन रहा है.
- अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है.
- पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और लगातार बारिश से ठंडक बढ़ी है, जिससे लोग गर्म कपड़े और कंबल उपयोग कर रहे हैं.
Kal Ka Mausam 31 october 2026: देश के मौसम में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. एक ओर चक्रवात 'अर्नब' का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान तेजी से विकसित हो रहा है. IMD के मुताबिक देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और लगातार हो रही बारिश ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया है. लोगों ने गर्म कपड़ों और कंबलों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जबकि पंखे और AC बंद होने लगे हैं. दिल्ली-NCR में भी रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ-साथ ठंडक भी बढ़ गई है.
कल कहां होगी बारिश? जानें 31 अक्टूबर का मौसम
कल यानी 31 अक्टूबर को देश के पूर्वी, पहाड़ी और पश्चिमी इलाकों में छिटपुट से लेकर भारी बारिश का अनुमान है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बड़े हिस्से में कल मूसलाधार बारिश जारी रहेगी. इसके अलावा, बिहार, झारखंड और गंगा के मैदानी इलाकों में भी कल से बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो 5 नवंबर तक चल सकता है. अरुणाचल प्रदेश के लिए कल भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी की गई है.
कल उत्तराखंड में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की आशंका जताई गई है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी कल आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है.
IMD Weather Update! Heavy Rainfall Likely Over Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim; Low Pressure Area Over Andaman Sea Likely to Intensify into a Depression, Bringing Heavy to Very Heavy Rainfall Over Coastal Andhra Pradesh on 2–3 November 2026. #WeatherAlert #ExtremelyHeavyRainfall #IMD #AndhraPradesh #Yanam #Odisha #AndhraPradesh #WeatherUpdate @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2026
दिल्ली-एनसीआर का मिजाज
देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप की तपिश थोड़ी कम होगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 26-28°C और न्यूनतम तापमान 15-17°C के बीच रहने की उम्मीद है. सुबह के वक्त उत्तर-पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी.
मौसम संबंधी चेतावनी ! मुख्य बिंदु: (i) उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र (चक्रवात "अर्नब" के अवशेष) के प्रभाव के कारण, आज 30 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। (ii) आज 30 अक्टूबर को सुबह 08:30 बजे (IST) दक्षिणी अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। इसके 31 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में एक 'डिप्रेशन' (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। इसके कारण 2 और 3 नवंबर 2026 को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। Highlight: (i) Under the influence of Low Pressure area (Remnant of the Cyclone “Arnab”) over north Chhattisgarh & adjoining East Madhya Pradesh, isolated heavy rainfall likely over Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on today, the 30th October 2026. (ii) A Low Pressure Area lay over South Andaman Sea and adjoining Andaman Nicobar Island at 0830 hrs IST of today, the 30th October. It is very likely to concentrate into a Depression over southeast Bay of Bengal and adjoining areas of Andaman & Nicobar Islands and Andaman Sea around 31st October. It is likely to cause isolated heavy to very heavy rainfall over Coastal Andhra Pradesh on 2nd & 3rd November, 2026. South Peninsular India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 30th October-5th November; Kerala & Mahe during 30th-31st October and during 3rd-4th November; Lakshadweep during 1st5th November; Coastal Karnataka during 31st October-2nd November; North Interior Karnataka during 30th October-2nd November and during 4th-5th November; South Interior Karnataka during 31st October-1st November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Telangana during 30th October-1st November and during 4th-5th November; Rayalaseema during 30th October-1st November and during 3rd-5th November. ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Kerala & Mahe during 1st-2nd November and on 5th November; Coastal Karnataka during 3rd-5th November; North Interior Karnataka on 3rd November; South Interior Karnataka during 2nd-5th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Telangana during 2nd3rd November; Rayalaseema on 2nd November. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 1st-3rd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 2nd-3rd November; Telangana during 30th-31st October and during 2nd-3rd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Kerala & Mahe, North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 1st-3rd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 30th October-1st November; Telangana on 1st November. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Coastal Karnataka during 1st-3rd November. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Rayalaseema and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 2nd-3rd November; Kerala & Mahe during 1st-3rd November; Coastal Karnataka during 3rd-5th November; North Interior Karnataka during 3rd-4th November; South Interior Karnataka during 2nd-5th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 1st November and on 4th November; Telangana during 1st-2nd November with isolated very heavy rainfall also likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November. ❖ Strong Surface Winds likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 30th October-3rd November. Central India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over East Madhya Pradesh and West Madhya Pradesh during 30th October-4th November; Vidarbha during 30th October-1st November; Chhattisgarh on 1st November and during 4th-5th November. ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Chhattisgarh during 30th-31st October and during 2nd3rd November. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Chhattisgarh on 2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over East Madhya Pradesh and West Madhya Pradesh during 30th-31st October; Vidarbha on 30th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Chhattisgarh during 30th October-1st November. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Chhattisgarh on 2nd November. East India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 30th-31st October; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand on 30th October; Odisha on 30th October and on 1st November. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 1st-5th November; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand during 31st October-5th November; Odisha on 31st October and during 2nd-5th November. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Odisha during 30th October-3rd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 30th-31st October; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand on 30th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands, Bihar, Jharkhand and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 30th October; Odisha on 2nd November. Northwest India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Uttarakhand on 30th October. ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over East Uttar Pradesh on 30th October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Uttarakhand on 30th October. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Himachal Pradesh and Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-BaltistanMuzaffarabad during 30th October-2nd November; Uttarakhand during 31st October-2nd November. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Punjab and West Rajasthan on 30th October; Haryana Chandigarh & Delhi on 30th October and on 2nd November; East Rajasthan and West Uttar Pradesh during 30th-31st October; East Uttar Pradesh during 31st October-2nd November. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Haryana Chandigarh & Delhi and Punjab on 30th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over East Rajasthan, East Uttar Pradesh and West Uttar Pradesh on 30th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Uttarakhand on 31st October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Uttar Pradesh and Uttarakhand on 30th October. Northeast India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 30th October-5th November. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura on 30th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Arunachal Pradesh during 31st October-1st November. West India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa and Marathawada on 30th October; Gujarat Region, Madhya Maharashtra and Saurashtra & Kutch during 30th-31st October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Madhya Maharashtra on 30th October. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #SevereCyclonicStorm #OdishaRain #CycloneAlert #RainfallForecast #IndiaWeather #HeavyRain #ThunderstormAlert #WeatherWarnings @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2026
चक्रवात अर्नब भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उसके अवशेष इस समय उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में सक्रिय हैं. इसकी वजह से मध्य भारत और पूर्वी भारत के आसमान पर बादलों का डेरा है. इसके साथ ही, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है. आशंका है कि यह नया सिस्टम कल यानी 31 अक्टूबर तक एक गहरे डिप्रेशन में बदल जाएगा. इसके बाद यह सीधे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में भारी तबाही और भारी से बहुत भारी बारिश होने का खतरा मंडरा रहा है.
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