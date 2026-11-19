गुरुवार को जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्पिनर साइमन हार्मर ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत के दौरान एक शानदार उपलब्धि हासिल की.​​हार्मर अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को नौ विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. हार्मर ने अपने करियर में चौथी बार एक पारी में पांच विकेट लिए और 51 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. इस मैच के दौरान, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की दूसरी पारी में अपने 50 विकेट पूरे किए. फिलहाल उनके नाम 14 मैचों में 14.09 की औसत से 53 विकेट हैं. उन्होंने टेस्ट मैचों की दूसरी पारी में कम से कम 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के बीच सबसे बेहतरीन औसत का बॉबी पील का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर बॉबी पील (1884-1896) का औसत 14.25 था.

बात अगर मैच की करें तो, वांडरर्स में 100/5 के स्कोर से आगे खेलते हुए, बांग्लादेश के निचले क्रम के बल्लेबाज हार्मर की ऑफ-स्पिन का सामना नहीं कर सके. हार्मर ने बचे हुए 5 में से 4 विकेट लिए, जिससे बांग्लादेश की पूरी टीम 168 रन पर सिमट गई.हार्मर ने इस पारी में 51 रन देकर 6 विकेट लिए.इससे पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जिताने वाली जीत के 5वें दिन हार्मर के 16 रन देकर 6 विकेट लेने की यादें ताजा हो गईं.

लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने लंच से पहले 12/1 का स्कोर बनाया, लेकिन इस दौरान पहली पारी में शतक लगाने वाले मार्केस एकरमैन बिना खाता खोले (दूसरी ही गेंद पर) आउट हो गए. इसके कुछ देर बाद, एडेन मार्करम (8 रन, नाबाद) ने विजयी रन बनाया.

पिछले महीने सीरीज जीतने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया था. वे मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी हैं. 37 वर्षीय साइमन हार्मर का टेस्ट करियर एक साल पहले तक लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी करते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अब वे एक भरोसेमंद मैच-विनर बन गए हैं.

चौथे दिन के खेल के अंत में नजमुल हुसैन शांतो और महफिजुल इस्लाम को आउट करने के बाद, हार्मर ने मैच के आखिरी 4 विकेट अपने शानदार स्पेल (4 ओवर) में लिए. इससे पहले, कागिसो रबाडा (46 रन देकर 3 विकेट) की गेंद पर लिटन दास का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे उनके स्टंप्स पर जा लगी.

मुशफिकुर रहीम ने अपने पिछले दिन के 5 रनों में 34 रन और जोड़े, लेकिन फिर हार्मर की गेंद पर उनके ग्लव्स से लगकर कैच एक करीबी फील्डर के पास चला गया. अंपायर ने इसे 'नॉट आउट' दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के रिव्यू लेने के बाद उन्हें आउट करार दिया गया. अपने अगले ओवर में, हार्मर ने मेहदी हसन मिराज (4 रन) को स्टंप आउट कराया, और फिर लगातार गेंदों पर हसन महमूद (4 रन) और इबादोत हुसैन (0 रन) को आउट करके पारी समाप्त कर दी.

टॉस जीतकर पहली पारी में 400 रन बनाने के बावजूद, बांग्लादेश किसी तरह एक पारी से हारने से बच गया. दूसरा टेस्ट सोमवार से सेंचुरियन में शुरू होगा, और दक्षिण अफ्रीका 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहते हुए इस मैच में उतरेगा.

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