प्रेमानंद महाराज को अब एजाज खान ने किडनी देने की इच्छा जताई, जानें कौन-कौन कर चुका ऐसी पेशकश

प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की इच्छा जताते हुए एजाज खान ने वीडियो में कहा- यारो उनके लिए दुआ करो कि ये शख्सियत 100 साल और जिए और हिंदुस्तान और हमारा भला करें.

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था. सूजा हुआ चेहरा, लाल आखें, बिखरे बाल... महाराज जी ने खुद बताया था कि उनकी दोनों किडनी फेल हैं. अब ठीक होने को कुछ नहीं बचा है. इस बीच अब एक्टर और रियलिटी टीवी स्टार एजाज खान ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की इच्छा जताई है. पहले भी कई लोग उन्हें अपनी किडनी देने की बात कह चुके हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज इनकार करते रहे हैं. 

एजाज खान ने बताया, क्यों देने चाहते हैं किडनी

एजाज खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा- अस्सलाम अलैकुम यारों… प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, किसी को नहीं भड़काया. मेरा जी करता है कि मैं उनसे मिलूं और अगर मेरी किडनी उनसे मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं. एजाज ने आगे कहा- यारो उनके लिए दुआ करो कि ये शख्सियत 100 साल और जिए और हिंदुस्तान और हमारा भला करें. वीडियो के आखिर में एजाज खान कहते हैं- मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर. 

राज कुंद्रा ने भी की थी किडनी देने की पेशकश

एजाज खान का ये वीडियो वायरल है. कमेंट सेक्शन में कई और लोगों ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की बात लिखी है. कुछ दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे. इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने बताया था कि उनकी दोनों किडनी पिछले 10 साल से खराब हैं, फिर भी वह ईश्वर के नाम और भक्ति से जीवन जी रहे हैं. इस पर राज कुंद्रा ने भावुक होकर कहा था कि अगर मैं मदद कर सकूं तो मेरी एक किडनी आपकी है. महाराज ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा था बस इतना काफी है कि आप खुश रहें. 

एमपी के मुस्लिम युवक ने कलेक्टर को लिखा था लेटर

मध्य प्रदेश के इटारसी के एक मुस्लिम युवक आरिफ चिश्ती ने कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की पेशकश की थी और उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया था. यह बात जब प्रेमानंद महाराज तक पहुंची तो उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि इसकी जरूरत नहीं है. 

मेहनाज खान ने भी की ऐसी ही पेशकश 

अगस्त में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की मेहनाज खान ने भी ऐसी ही पेशकश की थी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर मेहनाज ने कहा था कि संत प्रेमानंद महाराज केवल एक धर्म विशेष के संत नहीं हैं बल्कि पूरे समाज को सही दिशा दिखाते हैं. उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है और उनके जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं.

प्रयागराज के युवक ने मदीना में की थी दुआ

कुछ दिन पहले प्रयागराज के एक मुस्लिम युवक सूफियान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मदीना में प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ करने की बात कहते दिख रहे थे. सूफियान ने कहा था कि प्रेमानंद महाराज हिंदुस्तान के नेक इंसान हैं और उनकी तबीयत ठीक न होने की खबर सुनकर वह मदीना से अल्लाह से उनकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं. हालांकि विरोध होने के बाद उन्होंने ये वीडियो हटा लिया था. 

प्रेमानंद महाराज को कौन सी बीमारी है?

प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (Polycystic Kidney Disease) नाम की बीमारी है. यह जेनेटिक यानी जन्मजात बीमारी है. इसमें किडनी में पानी से भरे छोटे-छोटे सिस्ट बनने लगते हैं, जो समय के साथ बड़े होते जाते हैं. नतीजा किडनी की खून साफ करने की क्षमता घट जाती है.

बताते हैं कि करीब दो दशक पहले प्रेमानंद महाराज को पहली बार इस बीमारी का पता चला था, तब डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास सिर्फ दो-ढाई साल का जीवन बचा है. उनका समय-समय पर डायलिसिस किया जाता है. हाल में एक वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने बताया था कि उनका रोजाना डायलिसिस होता है. वह अपनी दोनों किडनियों को प्यार से राधा और कृष्ण कहते हैं.

