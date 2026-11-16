'मैं शायद जिंदा वापस न आऊं': पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने छोड़ी जिंदगी की आस, जजों को लिखा खुला खत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने जिंदगी की आस छोड़ दी है. जेल में बंद पीटीआई (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC), सुप्रीम कोर्ट (SC) और इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के मुख्य न्यायाधीशों को एक खुला पत्र लिखकर अपने और अपनी पत्नी बुशरा बीबी के लिए चिकित्सा उपचार की अपील की.

यह पत्र इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा किया. सफदर ने 2 नवंबर और 11 नवंबर को अदियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. पत्र में बताया गया है कि 11 नवंबर की मुलाकात के दौरान, इमरान ने सफदर से कहा था कि वे उनकी बात "माननीय न्यायाधीशों" तक पहुंचा दें.

पत्र में लिखा है, "मैंने पूरी ईमानदारी से और केवल इन्हीं निर्देशों के आधार पर यह पत्र आप तक पहुंचाया है. आगे जो शब्द लिखे हैं, वे उन्हीं (इमरान) के हैं." इस पत्र पर सफदर के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं.

एकांत कोठरी में रह रहे इमरान खान

पत्र में, इमरान ने अपनी और अपनी पत्नी की बिगड़ती सेहत के बारे में विस्तार से बताया और अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें इलाज की सुविधा दी जाए. पूर्व पीएम ने कहा, "मैंने अपना पूरा जीवन अस्पताल बनाने में लगा दिया, ताकि जो लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके. आज, मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे और मेरी पत्नी को इलाज मिल सके." इमरान ने कहा कि वह एक “एकांत कोठरी” से लिख रहे हैं, क्योंकि अब “यही एकमात्र तरीका है जिससे मेरी आवाज इन दीवारों के बाहर जा सकती है”.

पूर्व पीएम ने कहा, “मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल के प्रमुख के तौर पर नहीं लिख रहा हूँ. मैंने अपना जीवन पाकिस्तान को समर्पित कर दिया है. मैंने क्रिकेट के मैदान में, समाज सेवा और परोपकारी कार्यों के ज़रिए, और देश के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा की है. सत्तर वर्षों तक, मेरे नाम पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था.”

इमरान ने खत में आगे कहा, “फिर, 70 साल की उम्र के बाद, राजनीतिक प्रतिशोध का एक अभूतपूर्व और बेरहम अभियान शुरू हुआ: अनगिनत मुक़दमे, सौ से ज़्यादा बार अदालतों में पेशी, बार-बार अग्रिम ज़मानत की मांग, और जानलेवा हमला—जिससे अल्लाह की कृपा से मैं बच गया. इन सबके बावजूद, मैंने कानून का रास्ता चुना. मैंने तय किया कि मैं राजनीतिक रूप से प्रेरित इन सभी मामलों का अदालतों में मुकाबला करूंगा, और मैं कभी नहीं रुका.” उन्होंने बताया कि “समय-समय पर” उन्हें अदालतों से कुछ राहत मिली, जिससे “मेरा यह भरोसा और मजबूत हुआ कि अंततः न्याय ही होगा”.

"आज भी लड़ रहा हूं”

पूर्व पीएम ने आगे खत में कहा, “हालांकि, संवैधानिक संशोधनों के बाद वह राहत सीमित हो गई, और फिर पूरी तरह से खत्म हो गई. मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो जिस सिस्टम पर मैंने भरोसा किया था, उसने मेरी कोई मदद नहीं की. अदियाला की दीवारों के भीतर, मेरी पत्नी और मुझे एक के बाद एक आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा है, और हमारी अपीलें अभी भी फैसले का इंतडार कर रही हैं. फिर भी, मैंने कभी भी मेडिकल आधार पर राहत नहीं मांगी, और न ही बीमारी का इस्तेमाल कोई चाल चलने के लिए किया. मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ, मामले के तथ्यों के आधार पर लड़ाई लड़ी है, और आज भी लड़ रहा हूं.”

इमरान ने आगे कहा कि तोशाखाना-2 मामले में फैसले के बाद “सब कुछ बदल गया”.

इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. यह मामला मई 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को उपहार में दिए गए एक महंगे 'बुलगारी' ज्वेलरी सेट को बहुत ही कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा था.

इमरान खान ने बताया जेल में कैसे बीमार हुआ

इमरान ने अपने पत्र में लिखा, “मुझे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया था. मुझे दिन में 22 घंटे तक बहुत ही कष्टदायक एकांत कारावास में रखा गया. इस दौरान जेल के नियमों के तहत एक कैदी को मिलने वाले सभी संवैधानिक अधिकारों और सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया गया—न परिवार से मिलने दिया गया, न वकीलों से, न ही अपने बेटों से बात करने दी गई; यहां तक कि किताबें और टेलीविजन भी नहीं दिए गए.”

उन्होंने बताया कि महीनों तक अपने वकील से न मिल पाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सलाहकार) नियुक्त किए जाने पर, 10 फरवरी को सफदर को उनसे मिलने की अनुमति दी गई.

उन्होंने कहा, “उन्होंने देखा कि मेरी दाईं आंख की 85 प्रतिशत दृष्टि चली गई है, और इस बारे में न तो मेरे परिवार को और न ही मेरे वकील को बताया गया था. उस मुलाक़ात के बाद, फिर से संपर्क काट दिया गया और जेल प्रशासन ने बदले की भावना से काम करते हुए मुझे एक बार फिर पूरी तरह अलग-थलग कर दिया.”

इमरान ने बताया कि पूरे साल में उन्हें अपने वकील से केवल चार बार मिलने दिया गया, जबकि बुशरा बीबी को उनके वकील से सिर्फ़ एक बार मिलने की अनुमति मिली. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है और हर कैदी के बुनियादी अधिकारों के ख़िलाफ़ है. उन्होंने आगे कहा कि इस वजह से “हम उन मुकदमों में भी अपना बचाव करने में असमर्थ हो गए हैं, जिन्हें हम लड़ रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “लंबे समय तक अकेले कैद में रहने और किसी भी तरह की सार्थक मानवीय बातचीत न हो पाने का मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है. यह सिर्फ मेरा दावा नहीं है: जेल के अपने मेडिकल बोर्ड ने भी मेरी एंग्जायटी (बेचैनी) को दर्ज किया है और सलाह दी है कि मुझे अपनी पत्नी और परिवार से अधिक बार मिलने दिया जाए, पढ़ने के लिए सामग्री दी जाए और टेलीविजन देखने की सुविधा दी जाए. लेकिन इस सलाह का पालन नहीं किया गया है.”

बुशरा बीबी से नहीं मिलने देते

इमरान ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने “बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के” उनकी अपनी पत्नी के साथ होने वाली साप्ताहिक मुलाकात को रद्द कर दिया. उन्होंने बताया कि उन्हें यह भी पता चला है कि उनकी बहनें हिरासत में हैं, लेकिन उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि उनके बेटों, कासिम और सुलेमान को भी फोन करने की इजाजत नहीं दी गई, जो कि अदालत के आदेशों के खिलाफ है.

उन्होंने कहा, “जेल में किसी को भी मुझसे बात करने या जवाब देने की अनुमति नहीं है—चाहे मैं उन्हें सलाम कहूं या पवित्र कुरान की कोई आयत पढ़ूं. मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं बीमार पड़ जाऊं और मेरी इच्छाशक्ति टूट जाए.”

इमरान ने कहा कि इसके बावजूद, उन्हें बुशरा बीबी की हालत की ज्यादा चिंता है. उन्होंने बताया कि अप्रैल में उनकी आंखों में 'रेटिनल डिटैचमेंट' (आंख के पर्दे का अलग होना) की समस्या हो गई थी, जिसके बाद “गुपचुप तरीके से उनकी आंखों की एक जटिल सर्जरी” की गई और फिर उन्हें वापस अकेले कैद में डाल दिया गया.

बुशरा बीबी की कैसी है सेहत

इमरान खान ने कहा, “जब मैंने इस महीने उन्हें देखा, तो वह न तो रोशनी बर्दाश्त कर पा रही थीं और न ही अपनी आंखें खोल पा रही थीं. अगर एक और सर्जरी नहीं हुई, तो हो सकता है कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए. महिला कैदियों के प्रति कानून की उदारता के बावजूद, उनके मेडिकल रिकॉर्ड छिपाए जा रहे हैं, उन्हें डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है.”

पूर्व पीएम ने बताया कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उन्हें दो दिनों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनकी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उन्हें अपने परिवार से बातचीत करने की अनुमति दी जाए.

उन्होंने कहा, “इस आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है. मेरा मामला अब FCC (इस्लामाबाद हाई कोर्ट) के पास है और वहां सुनवाई का इंतजार कर रहा है.” उन्होंने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी अपील पर उन पुराने मामलों से पहले सुनवाई की जा रही है, जो इस दंपति के स्वास्थ्य और अदालत के उन आदेशों से जुड़े हैं जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है.

इमरान खान ने कहा, “मेरी पत्नी की कमजोर होती नजर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का लागू न होना, जिसने मुझे यह लिखने के लिए मजबूर किया है. अकेले कैद में रहने के कारण मेरा ब्लड प्रेशर बेकाबू हो गया है: पहले 130, फिर 150, फिर 170, और पिछले हफ्ते 192, तथा 10 नवंबर को 193 तक पहुंच गया. डॉक्टरों का कहना है कि मुझे ब्रेन हैमरेज और कार्डियक अरेस्ट का बहुत ज्यादा खतरा है, और मेरा दिल पहले ही डैमेज हो चुका है. 74 साल की उम्र में, यह लगातार बनी हुई खराब स्थिति मुझे ऐसी जगह ले जा रही है, जहां से शायद मैं जिंदा वापस न आ सकूं, मैंने अनगिनत मामलों में बेहद मुश्किल कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं, और मैं रुका नहीं हूं. लेकिन सिस्टम ने मुझे न्याय देना बंद कर दिया है."

पूर्व पीएम ने बात समाप्त करते हुए कहा, “मैं आपसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं. न्याय के तौर पर मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू किया जाए और हमारी बीमारियों का सही इलाज कराया जाए. मैं अपनी बेगुनाही तभी साबित कर पाऊंगा, जब मैं जिंदा रहूंगा. मैं मानवीय संवेदना के आधार पर आपसे अपील करता हूं: बहुत देर होने से पहले मुझे न्याय दिलाएं.”

इमरान खान और बुशरा बीबी कब से जेल में

इमरान 5 अगस्त, 2023 से जेल में हैं, जबकि उनकी पत्नी को 17 जनवरी, 2025 को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इस दंपति को सजा सुनाई गई थी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने इमरान को हफ्ते में दो बार - मंगलवार और गुरुवार को - अपने परिवार, वकीलों और अन्य सहयोगियों से मिलने की अनुमति दी है. अदालत के कई निर्देशों के बावजूद, इमरान की अपने परिवार और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकातों पर काफी हद तक रोक लगी हुई है.

जनवरी के आखिर में इमरान की आंखों की एक बीमारी - 'राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन' का पता चला, जिसके बाद उन्हें कई बार अस्पताल ले जाया गया है.

18 अगस्त को, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए. यह निर्देश उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आया, जिसे अदियाला जेल (जहां इमरान बंद हैं) के अधीक्षक ने पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत के बारे में अदालत में पेश किया था.

हालांकि, सरकार पीटीआई (PTI) संस्थापक को शिफा इंटरनेशनल के बजाय PIMS (पिम्स) अस्पताल ले गई और बाद में उन्हें वापस जेल भेज दिया. उस समय, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा था कि अस्पताल के रास्ते में और बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा पैदा की गई "सुरक्षा स्थिति" के कारण उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा. पीटीआई ने इन आरोपों को खारिज किया है और सरकार पर जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है.

इस बीच, अप्रैल में बुशरा बीबी की आंख में 'रेटिनल डिटैचमेंट' की समस्या हो गई, जिसके चलते उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया. अपनी बिगड़ती आंखों की रोशनी को लेकर चिंता जताते हुए, उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से उनकी तुरंत जांच कराई जाए. साथ ही, उन्होंने अपने खर्च पर अपनी पसंद के डॉक्टरों से इलाज कराने की अनुमति भी मांगी है. पूर्व फर्स्ट लेडी के अनुसार, जिन डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी, उन्होंने बताया कि उन्हें "मैच्योर मोतियाबिंद" है और सलाह दी कि उनकी एक और आंखों की सर्जरी करनी होगी.

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