शौक है तो है! कार के पसंदीदा नंबर HR88B8888 के लिए चुकाए 1.17 करोड़, बना देश का सबसे महंगा VIP नंबर

  • हरियाणा में नंबर प्लेट HR88B8888 1.17 करोड़ रुपये में बिका है. यह भारत का सबसे महंगा कार नंबर बन गया है
  • HR88B8888 नंबर के लिए 45 आवेदन प्राप्त हुए और बोली की शुरूआत 50,000 रुपये से हुई थी, जो तेजी से बढ़ी
  • हरियाणा में वीआईपी नंबर प्लेटों की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी आधिकारिक पोर्टल fancy.parivahan.gov.in पर होती है
नई दिल्ली:

नंबर प्लेट 'HR88B8888' आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे महंगा कार रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है, जो बुधवार को हरियाणा में 1.17 करोड़ रुपये में बिका. इस हफ़्ते, बोली के लिए रखे गए सभी नंबरों में से, पंजीकरण संख्या 'HR88B8888' के लिए सबसे ज़्यादा 45 आवेदन प्राप्त हुए. आधार बोली मूल्य 50,000 रुपये निर्धारित किया गया था, जो हर मिनट बढ़ता रहा और शाम 5 बजे 1.17 करोड़ रुपये पर आ गया. दोपहर 12 बजे, ये बोली मूल्य 88 लाख रुपये था.

पिछले सप्ताह पंजीकरण संख्या 'एचआर22डब्लू2222' के लिए 37.91 लाख रुपये की बोली लगी थी.

HR88B8888 का क्या अर्थ है?

  • HR88B8888 एक खास वाहन नंबर या वीआईपी नंबर है, जिसे बोली लगाकर प्रीमियम पर खरीदा जाता है.
  • HR राज्य कोड है, जो दर्शाता है कि वाहन हरियाणा में पंजीकृत है.
  • 88 हरियाणा के उस विशिष्ट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या ज़िले को दर्शाता है जहां वाहन पंजीकृत है.
  • B का उपयोग विशिष्ट RTO के अंतर्गत विकल सीरीज कोड को दर्शाने के लिए किया जाता है.
  • 8888 वाहन को दी गई विशिष्ट, चार अंकों की पंजीकरण संख्या है.
  • इस नंबर प्लेट की खासियत यह है कि यह आठों की एक श्रृंखला जैसी दिखती है, क्योंकि बड़े अक्षरों में 'B' आठ जैसा दिखता है और इसमें केवल एक अंक दोहराया गया है.
हरियाणा में वीआईपी नंबर प्लेटों की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी

हरियाणा में वीआईपी या फैंसी नंबर प्लेटों की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी होती है. शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे के बीच, बोली लगाने वाले अपनी पसंद के नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद बुधवार शाम 5 बजे तक परिणाम घोषित होने तक बोली लगाने का खेल शुरू होता है. यह नीलामी पूरी तरह से आधिकारिक fancy.parivahan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन होगी.

जब केरल के एक व्यक्ति ने 46 लाख रुपये की नंबर प्लेट खरीदी

इस साल की शुरुआत में, अप्रैल में, केरल के एक तकनीकी अरबपति वेणु गोपालकृष्णन ने अपनी लेम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंट के लिए 45.99 लाख रुपये में एक वीआईपी नंबर प्लेट, "KL 07 DG 0007" खरीदी थी. इस नंबर के लिए बोली 25,000 रुपये से शुरू हुई और तेज़ी से बढ़ती गई, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया.

'0007' नंबर, आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड कोड की याद दिलाता है, खास होने का एक एलिमेंट जोड़ता है, जिससे केरल के लक्ज़री ऑटोमोबाइल की दुनिया में गोपालकृष्णन की स्टेटस को और मज़बूत बनती है.

